Olaszországba indult egy család, amikor a bayreuthi autópálya-rendőrséget azzal hívta fel az édesapa, hogy a pénztárcáját az irschenbergi pihenőnél, az autójának a tetején hagyta és elindult az A8-as autópályán Salzburg felé – írta meg a Totalcar. A családfő egyszercsak egy koppanást hallott, ekkor ugrott be neki, hogy az a pénztárcája lehet, ezért a következő pihenőnél felhívta a rendőrséget.

A rendőrség járőrei lezárták az autópályát és centiről centire átvizsgálták a terepe.

Meg is találták 1,5 kilométeren keresztül szétszóródott iratokat és 500 eurót, mint kiderült hiánytalanul. A 33 éves bayreuthi férfi személyesen is és minden más közösségi oldalon, internetes felület is megköszönte a rendőrség segítségét.