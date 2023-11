Állítása szerint a NAV már több alkalommal is jelezte a kutatóintézet elemzései kapcsán, hogy

a KSH adataival ellentétben a NAV szja -adatai olyan jövedelmeket is tartalmaznak, amelyek nem teljes évre vonatkoznak.

Az éltéréseknek módszertani okai vannak, miszerint





az szja-bevallások éves és törtidőszaki adatokat mutatnak,

míg a KSH adatai havi (Munkerő-felmérés és kiegészítő felvételei) MEF-felmérésen alapulnak.

Az adóhatóság azt mondja: „a NAV által kezelt szja-bevallások adataiban tehát az is szerepel, ha valaki egy évben 12 hónapot dolgozik és az is, aki csupán egy hónapot. Ezt a 12 havi összkeresetet és az egyhavi keresetet is elosztani tizenkettővel, és azt havi adatként összevetni a KSH havi adataival teljesen téves, az értelemszerűen alacsonyabb értéket fog mutatni.”