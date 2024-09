A testület a legutóbbi, augusztusi ülésen nem változtatott az alapkamaton, amely így változatlanul 6,75 százalék, nem változott a kamatfolyosó két széle sem.

A kamatfolyosó alsó széle, az egynapos (O/N) betéti kamat 5,75 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,75 százalék.

Virág Barnabás MNB-alelnök az akkori ülést követő tájékoztatón azt mondta, hogy

a stabilitásorientált monetáris politikai megközelítéssel összhangban a monetáris tanács a kamatcsökkentések átmeneti szüneteltetése mellett döntött, de a következő időszakban tér nyílhat a kamatkondíciók további, óvatos mérséklésére

– közölte előzetesében az MTI.

Az Economx szeptember közepén az írta: a forint jelenlegi stabilitását lényegében a Magyar Nemzeti Bank (MNB) garantálja: a kamatdöntő üléseket követő sajtótájékoztatókon Virág Barnabás alelnök többször hangsúlyozta, hogy

az MNB nem tolerál gyengébb forintot, leginkább ennek inflációs kockázata miatt.

A jegybank pénzpiaci stabilitásra törekszik, és a monetáris politikát ez is befolyásolja. A forintkamat érdemi kamatfelárat tartalmaz mind az euró, mind a dollár kamatához képest, és ezt fenn is kívánják tartani. Értelemszerűen a nagy jegybankok várható erős kamatcsökkentési ciklusa teret ad az MNB-nek is a kamatcsökkentésre, a kamatfelár megtartása mellet.