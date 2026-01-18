Különös jelenségekre képes a mobiltelefonunk a mostani fagyos időben: már néhány perc szabadtéri használat után is rohamosan veszít a töltöttségéből, váratlanul kikapcsol, majd melegebb környezetben újra életre kel. De nem kell aggódni, nem gyártási hibáról van szó: az akkumulátor működésének alapvető sajátosságai, vagyis fizikai-kémiai okok állnak mindennek a háttérben.
"Az okostelefonok döntő többségében lítium-ion akkumulátor található, amelyek kémiai reakciók segítségével tárolják és adják le az energiát. Hidegben azonban ezek a reakciók lelassulnak, így az akkumulátor nem képes olyan hatékonyan energiát szolgáltatni, mint melegebb környezetben" - világította meg összeállításában a Békés vármegyei hírportál.
Ilyenkor a telefon azt hiszi, hogy kevesebb energia áll rendelkezésre, ezért gyorsabban csökken a töltöttségi szint, sőt extrém hidegben a készülék akár biztonsági okokból ki is kapcsolhat.
A szakértők szerint ilyen esetekben a legnagyobb veszélyt a hirtelen hőmérséklet-változás jelenti. Amikor ugyanis a fagyos utcáról belépünk a meleg lakásba, páralecsapódás keletkezhet a készülék belsejében, ami hosszú távon károsíthatja az elektronikát. Ezért érdemes ilyenkor pár percig nem használni a telefont, hagyni, hogy fokozatosan alkalmazkodjon a környezethez.
Íme a szakértők tanácsai, hogyan védjük a mobilunkat:
- Ne töltsük a telefont közvetlenül hideg környezetből behozva.
- Várjunk, amíg a készülék szobahőmérsékletű lesz.
- Kerüljük a gyors töltést, ha az akkumulátor még hideg.
- Ne hagyjuk a telefont autóban, különösen éjszakára.
- Zsebben, testközelben tároljuk a telefont, hogy melegen tartsuk.
- Használjunk vastagabb tokot, amely szigetel.
- Használjunk energiatakarékos üzemmódot, csökkentsük a kijelző fényerejét, kapcsoljuk ki a felesleges háttérfolyamatokat (Bluetooth, GPS).
- Használjunk külső akkumulátort, de a powerbanket is tartsuk melegen, és rövidebb ideig töltsük.
- Kerüljük a 0 százalékos töltöttséget: hidegben a telefon hamarabb kikapcsolhat, így inkább töltsünk rá már 20-30 százalék körül.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!