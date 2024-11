A hitelkártya tudatos használat esetén valóban hasznos lehet például az online vásárlások során, utazáskor, autóbérléskor vagy váratlan helyzetekben. Ugyanakkor csak úgy érdemes használni, ha képesek vagyunk minden hónapban az úgynevezett türelmi időszak végéig visszafizetni a hitelkeretből vásárlásra felhasznált teljes összeget. Ekkor ugyanis díj- és kamatmentesen élvezhetjük a hitelkártya nyújtotta előnyöket.

Ha viszont a felhasznált hitelkeretösszeget nem, vagy csak részben fizetjük vissza, a bank hitelkamatot számít fel a tartozás teljes összegére, még a minimum fizetendő összeg teljesítése esetén is. Ha pedig még ezt sem fizetjük be, akkor a kamaton felül késedelmi kamatot, extra díjat is kell fizetni. A hitelkártya ugyanis az egyik legmagasabb THM-mel rendelkező, vagyis az egyik legdrágább hiteltípus. Az alapos tervezés és a pénzügyi tudatosság tehát elengedhetetlen, hogy a hitelkártya ne váljon anyagi csapdává.

Ha nem törlesztjük a hitelkártya-tartozást, a bank először felszólító leveleket küld nekünk. Ha fizetési nehézségeink adódnak, a legjobb megoldás az, ha azonnal megpróbálunk megállapodásra jutni a bankkal, mielőtt kezelhetetlenné válik a tartozásunk. Jellemzően van mód a részletfizetésre, amely lehetőséget teremt, hogy az általunk választott futamidő alatt, egyenlő havi részletekben, a hitelkártya magas kamatánál kedvezőbb kondícióval fizessük vissza a tartozást.

Mi történik, ha nem tudjuk kifizetni a banknak a hitelkártya tartozásunkat?

A bank felmondja a hitelkártya szerződést, a tartozás egy összegben esedékessé válik. Fizetési meghagyás kibocsátása: Ez egy hivatalos eljárás, amelyet a közjegyző indít. Ha az adós nem vitatja az összeget, a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik.

Amennyiben továbbra sem történik meg a tartozás rendezése, a végrehajtó különböző eszközökkel élhet: zárolhatja a bankszámlát, lefoglalhat ingóságokat, vagy akár a jövedelmet is letilthatja, beleértve a nyugdíjat is. A végrehajtási eljárás további költségeket ró az adósra. Követeléskezelő bevonása: Ha a bank nem lát esélyt arra, hogy behajtsa a tartozást, eladhatja azt egy követeléskezelő cégnek. Ezt követően az adósnak már velük kell rendeznie az ügyet. Az is előfordul, hogy az egyik követeléskezelőtől egy másikhoz kerül át a tartozás.

Mindeközben a kamatok felszámítása miatt a tartozás egyre csak nő, különösen, ha éveken át nem fizetünk, vagy olyan alacsony összegű havi részletet tudunk vállalni, ami a kamat összegét sem fedezi.

Ne várjunk a probléma súlyosbodásáig!

A hitelkártya-tartozás kezelése sürgős és fontos feladat. Minél tovább halogatjuk, annál nagyobb összeg gyűlik fel és annál nehezebb lesz rendezni a problémát. Ha anyagi nehézségekkel küzdünk, azonnal keressük meg a bankot vagy követeléskezelőt, és tegyünk javaslatot a tartozás rendezésére.

Ha körülményeink méltányolhatók, akkor van esély a megállapodásra a pénzügyi intézménnyel. Sokan azonban azt tartják az egyedüli megoldásnak, ha a banktól, követeléskezelőtől a teljes hitelkártya-tartozás elengedését kérik.

Érdemes ehelyett inkább átgondolni, hogy a problémás helyzethez képest milyen más megoldások jelenthetnek könnyebbséget. Kérhetünk például kamatmentes vagy csökkentett kamatmértékű részletfizetést, a jövedelem- vagy nyugdíjletiltás összegének mérséklését, a tőketartozás befizetése mellett a kamatok elengedését, egyszeri nagyobb összegű befizetést követően havi kamatmentes részletek engedélyezését, részteljesítés esetén a letiltás megszüntetését és a végrehajtási eljárás szüneteltetését, vagy akár a jövedelem letiltásból származó havi térülés kiegészítésének vállalása mellett a kamattartozás egy részének elengedését is.

Mit tehetünk, ha a követeléskezelő elutasítja a méltányossági kérelmünket?

A kérelem elutasítása után is van megoldás, ugyanis méltányossági kérelmet nyújthatunk be a Magyar Nemzeti Bankon (MNB) belül működő Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT). Ezzel kapcsolatban az MNB Ügyfélszolgálatától, a vármegyeszékhelyeken elérhető Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat munkatársaitól, vagy a kormányablakokban is kérhetünk segítséget. A kérelmet a PBT Online ügyintézés felületen elektronikusan is beadhatjuk.

A PBT előtti méltányossági ügyben a személyi vagy anyagi körülményeinkre tekintettel kérhető a fizetési kötelezettség mérséklése vagy elengedése, a szerződés módosítása vagy lezárása, illetve a szerződési feltételektől eltérő fizetés lehetősége (pl. a törlesztés átütemezése). Akkor is beadható a méltányossági kérelem, ha a követelésre már fizetési meghagyást bocsátottak ki, vagy végrehajtási eljárást indítottak, illetve bírósági eljárás van folyamatban. A PBT előtti méltányossági eljárásban azonban az igény jogalapját vagy összegszerűségét már nem lehet vitatni.

A PBT ugyan a tartozást még részben sem engedheti el, illetve méltányosságra sem kötelezheti a követeléskezelőt, azonban a pénzügyi békéltetők segítésével jó eséllyel meg tudunk egyezni a tartozás rendezésének a feltételeiről, ahogyan ez az alábbi konkrét esetekben is történt:

Az egyik adósnak 600 ezer forint hitelkártya tartozása keletkezett 2010-ben. A szerződés felmondását követően 2016-ban fizetési meghagyást bocsátottak ki és 2017-ben megindult a végrehajtási eljárás is. Hat év alatt 2,4 millió forint letiltására került sor az adós nyugdíjából, azonban a tartozása még így is elérte a 1,1 millió forintot. Ekkor fordult a PBT-hez. Az adós 2018-tól kezdődően minden évben méltányossági kérelmet nyújtott be a követeléskezelőhöz a tartozás elengedésére, de nem teljesítették a kérését. A PBT előtti eljárásban a követeléskezelő hozzájárult, hogy a hitelkártya-tartozás miatti végrehajtási eljárásban az adós jövedelmére kiadott letiltást a korábbi 50 ezer forint helyett 30 ezer forint összegben maximalizálják a 600 ezer forint összegű tőketartozás maradéktalan megfizetéséig. A követeléskezelő vállalta, hogy a késedelmi kamatokat a tőketartozás teljes megfizetésével egyidejűleg elengedi.

Egy másik ügyben a követeléskezelő 4,2 millió forint hitelkártya-tartozást tartott nyilván, melyből a tőketartozás 650 ezer forint, a kamattartozás 3,6 millió forint volt. A követelést neki átadó bank eredetileg még 2010-ben mondta fel a szerződést, 2011-ben került sor a követelés engedményezésére, majd 2013-ban fizetési meghagyást bocsátottak ki, ezután indult meg a végrehajtási eljárás. 2014-ben a követelést tovább engedményezték. Idén ugyanakkor egy méltányossági eljárás keretében a felek abban állapodtak meg, hogy az adós 2,5 millió forintot egy összegben megfizet a követeléskezelőnek és kötelezettséget vállalt a végrehajtási eljárás megszüntetésével felmerülő valamennyi költség viselésére is. A követeléskezelő ennek fejében azt vállalta, hogy elengedi a fennmaradó 1,7 millió forint összegű tartozást.

Ezek a példák is mutatják, hogy a – főként a magas felszámított késedelmi kamatok miatt – nem érdemes várni a hitelkártya-tartozások rendezésével. Fizetési probléma esetén azonnal keresni kell megoldást a banknál vagy a követeléskezelőnél, illetve a PBT-nél, mert újabb és komolyabb anyagi terheket szülhet a probléma szőnyeg alá söprése.

A szerző: Kardos-Nagy Tünde, az MNB-n belül működő Pénzügyi Békéltető Testület tagja