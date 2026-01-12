Sokan úgy gondolják, hogy valamennyi magyarországi út üzemeltetése a Magyar Közúthoz tartozik. Pedig nem így van. Ennek következtében
előfordulhat, egy-egy úthibával, síkosságmentesítéssel vagy forgalmi kérdéssel kapcsolatosan nem ugyanahhoz a szervezethez tartozik a megoldás
– hívta fel a figyelmet Facebook oldalán a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
A társaság megvilágította, hogy három típusba sorolhatóak a hazai utak az üzemeltetőjüket tekintve.
- Magyar Közút Nonprofit Zrt.: a 31 000 kilométernyi országos fő- és mellékút üzemeltetési és fenntartási feladatait a Magyar Közút látja el, továbbá néhány gyorsforgalmi szakasz kezelésére is jogosult.
- Önkormányzati utak: Magyarország úthálózatának mintegy 181 000 kilométere települési és helyi utakból áll, amelyeket önkormányzatok tartanak fenn.
- Gyorsforgalmi utak koncesszióban: A gyorsforgalmi hálózat - jellemzően az autópályák - 1 600 kilométere nem a Magyar Közúthoz tartozik, hanem koncessziós társaságok üzemeltetik és tartják karban.
Aki szeretné tudni, hogy melyik út kezelésért melyik szervezet a felelős, ezen a weboldalon tájékozódhat: https://utszamkereso.kozut.hu.
