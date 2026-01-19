Több kamion ütközött az M1-es autópályán a Herceghalomnál korábban kiépített terelésnél, ezért több kilométeres a torlódás mindkét irányba - közölte hétfő reggel az Útinform.
Azt írták, hogy a 30-as kilométernél a Hegyeshalom felé vezető oldalon egy sávon megindult a forgalom, illetve Budapest felé is csak egy sáv járható.
A határ felé vezető oldalon már 10 kilométeres, a főváros felé 6 kilométeres a torlódás
- tették hozzá.
