A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányág rablás bűntett kísérlet elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárást folytat ismeretlen tettessel szemben.

A rendőrség beszámolója szerint január 15-én, 21 óra körül, egy ez idáig ismeretlen férfi sállal eltakart arccal egy körmendi Lidl üzlet alkalmazottját fegyvernek látszó tárggyal megfenyegette, majd mikor a kasszából vett volna ki pénzt, a pénztáros azt lezárta, ezért a cselekménye meghiúsult.

Az elkövetőről kamerafelvétel készült.

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri, hogy aki a férfit az eltakart arca ellenére felismeri vagy személyazonosságával, tartózkodási helyével, illetve a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú ingyenes, 06/80/555-111-es zöldszámán vagy a 112-es központi segélyhívón.