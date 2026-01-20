150 forintos sör, 150 forintos ásványvíz, és egy 7700 forintos airfryer – a szlovák Lidl aktuális akciós újságja olyan árakat mutat, amelyek magyar szemmel nem csupán kedvezőek, hanem szinte hihetetlenek.

A Pénzcentrum cikkéből kiderül, hogy az üveges Kelt vagy Corgoň sör 0,39 euró, vagyis 150 forint, és ugyanennyibe kerül a 1,5 literes ásványvíz is, tehát a szomszéd országban ugyanolyan áron lehet sört és vizet vásárolni

A portál szerint itthon

az 1,5 literes ásványvízért 205 forintot kell fizetnünk, tehát nálunk valamiért még a víz is drágább a sörnél.

A Pénzcentrum hozzáteszi, hogy a szlovák árak akciósak, tehát könnyen elképzelhető, hogy hazánkban is találkozhatnánk 150 forintos ásványvízzel, ám az szinte példa nélküli, hogy egy üveg sörért csak ennyit kelljen fizetnünk a népszerű lánc boltjaiban.