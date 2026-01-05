A Lidl Magyarország második alkalommal áll a Veganuár™ kezdeményezés mellé, ezúttal főszponzorként támogatva a kampányt, amely arra buzdítja a fogyasztókat, hogy januárban egy hónapra kipróbálják a vegán étrendet. A vállalat számára kiemelten fontos, hogy megkönnyítse a növényi alapú termékek, valamint a zöldségek és gyümölcsök elérhetőségét, ezért számos kedvezménnyel és újdonsággal ösztönzi a vásárlókat a tudatosabb étkezésre.

A Veganuár™ 2014 óta több millió embert inspirált a vegán életmód kipróbálására.

Eddig már több mint 228 ország csatlakozott a kezdeményezéshez és 2025-ben világszerte több mint 1480 új vegán terméket és ételopciót vezettek be a kampányhoz kapcsolódóan. Magyarországon pedig eddig 160 ezren vágtak neki az egy hónapos kihívásnak.

„A Lidl Magyarországnál elkötelezettek vagyunk amellett, hogy fokozatosan növeljük a teljes kiőrlésű gabonák és a növényi eredetű fehérjeforrások arányát a saját márkás kínálatunkban. Vállalatcsoport szinten vállaltuk, hogy kínálatunkat 2050-ig még inkább az ún. Planetary Health Diet (PHD) bolygóbarát egészséges étrendhez igazítjuk, melyen beszállítóinkkal szorosan együttműködve dolgozunk, hiszen partnereink elkötelezettsége is szükséges a termékfejlesztések és kínálatbővítés kapcsán. Azt látjuk, hogy a vásárlók részéről is egyre nagyobb az igény a növényi alternatívákra, mi pedig továbbra is arra fogunk törekedni, hogy elvárásaiknak a lehető legnagyobb mértékben megfeleljünk” – mondta Nepp Zoltán, a Lidl Magyarország beszerzési igazgatója.

Széles vegán kínálat, kedvező árakon

A Lidl saját márkás Vemondo termékcsaládja továbbra is széles választékot kínál a vegetáriánus és vegán élelmiszerekből. A vásárlók az állandó és időszakosan is elérhető széles termékkínálat közül válogathatnak, így a szendvicsfeltétektől, a készételeken át egészen a desszertekig. A vállalat a saját márkás Vemondo termékcsaládja mellett most további két új vegán termékkel is bővíti kínálatát januárban: megjelenik a Vegajo Cottage, ami egy cottage cheese jellegű vegán újdonság, valamint a Vegajo vegán desszert, amely natúr, barackos-vaníliás és málnás-bodzás ízvariációkban érhető el.

A Lidl amellett, hogy igyekszik folyamatosan bővíteni többek között a saját márkás vegán termékeinek kínálatát is, törekszik arra, hogy ezeket hasonló áron kínálja, mint az állati eredetű termékeket. Ezen felül

a Veganuár™ kampány ideje alatt, ha a Lidl Plus alkalmazás felhasználói a „Rólam/Életmód” szekcióban bejelölik, hogy érdeklődnek a vegán termékek iránt, azok rendszeresen vegán termékekre jogosító kuponokat kaphatnak.

Emellett a hónap során további kedvezmények és extra kuponok is elérhetők lesznek, ezzel még költséghatékonyabbá téve a növényi alapú étrend kipróbálását.