A GDP-arányos hiány 2025. III. negyedévben 4,2, az első három negyedévben összesen 1,9 százalékos volt. A kormányzati szektor III. negyedévi hiánya 909 milliárd forint volt, a GDP 4,2 százaléka. Az egyenleg 95 milliárd forinttal, 0,2 százalékponttal kedvezőtlenebb az egy évvel korábbinál - írta összefoglalójában a Központi Statisztikai Hivatal.

2025 I–III. negyedévében a központi kormányzat hiánya 1366,6 milliárd forintot mutatott, míg a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítási alapok 116,9 milliárd és 30,8 milliárd forintos többlettel rendelkeztek. 2025. III. negyedévében a központi kormányzat hiánya 831,6 milliárd, a helyi önkormányzatoké 19,8 milliárd, a társadalombiztosítási alapoké 57,3 milliárd forint volt.

2025 III. negyedévében, 2024 azonos időszakához képest:

A kormányzati szektor hiánya 909 milliárd forint volt, a GDP 4,2 százaléka. Az egyenleg 95 milliárd forinttal, 0,2 százalékponttal kedvezőtlenebb az egy évvel korábbinál.

A bevételek 529 milliárd forinttal, 6,3 százalékkal nőttek.

A kiadások 624 milliárd forinttal, 6,8 százalékkal emelkedtek.

2025 I–III. negyedévében:

Az előzetes adatok szerint 1219 milliárd forint, a GDP 1,9 százaléka volt a kormányzati szektor 2025. I–III. negyedévi hiánya.

A kormányzati szektor bevétele 27 585 milliárd, kiadása 28 804 milliárd forint volt.

2025 I–III. negyedévében, 2024 azonos időszakához képest:

Az egyenleg az előző év azonos időszakinál 1142 milliárd forinttal, GDP-arányosan 2 százalékponttal kedvezőbb.

A bevételek 2241 milliárd forinttal (8,8 százalékkal) nőttek.

A növekedéshez a legnagyobb mértékben a 794 milliárd forinttal (7,8 százalékkal) emelkedő termelési- és importadó-bevételek járultak hozzá.

A jövedelem- és vagyonadó-bevételek 624 milliárd forinttal (13,8 százalékkal) haladták meg az egy évvel korábbi értékeket.

A társadalombiztosítási hozzájárulások bevételei 569 milliárd forinttal (9,2 százalékkal) emelkedtek.

Az egyéb bevételek 253 milliárd forinttal (5,7 százalékkal) nőttek.

A kiadások 1100 milliárd forinttal (4,0 százalékkal) emelkedtek.