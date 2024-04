Háromnapos, hivatalos kínai látogatásán Olaf Scholz német kancellár hétfőn kijelentette: a Kína és Németország közötti versenynek tisztességesnek kell lennie, ami az jelenti, hogy ne legyen dömping, ne legyen túltermelés, ne sérüljenek az alapvető jogok. Hszi Csin-ping kínai elnök pedig kedden az mondta a kancellárnak Pekingben, hogy Kína és Németország kétirányú kapcsolatai továbbra is folyamatosan fejlődnek mindaddig, amíg kölcsönösen tisztelik egymást, kezelik a nézeteltéréseket és „közös pontra” törekednek. Scholz kínai útja az első volt azóta, hogy kormánya tavaly stratégiát indított annak érdekében, hogy Németország ne függjön túlságosan a világ második legnagyobb gazdaságától. A diplomáciai körútra elkísérték olyan nagyvállalatok vezetői is, mint a Mercedes-Benz vagy a BMW, hogy hangsúlyozzák a kínai piac jelentőségét Európa legnagyobb gazdaságában – számolt be az Euractiv