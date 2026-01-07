Még karácsony előtt harangozta be Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója, hogy akadálymentes peronok épülnek a Keleti pályaudvaron. Ez önmagában örvendetes hír, ám a lépésnek komoly sürgető indoka is van.

Most derült ki, hogy azokon a vonatokon, amelyeket a szerb vasúttársaság a kínai CRRC-től rendelt meg a Budapest–Belgrád vonalra, nincsen olyan kiegészítő lépcső, amely a Magyarországon most forgalomban lévő alacsonypadlós vonatokon megtalálható

– hívta fel a figyelmet a MÁV-vezér posztja kapcsán a hvg.

A portál érdeklődősére a MÁV elismerte, hogy a szerb részről a BuBe-vasútvonalra dedikált, kínai gyártmányú SOKO-vonatok részletes műszaki paramétereit az eredetileg vártnál később, csak az ősz folyamán ismerhették meg, ezért nem tudták a most esedékes munkálatokat a pályaudvar augusztus-szeptemberi egyhónapos lezárása idején megejteni.

Amikor a kínai jármű első ízben Magyarországra érkezett, hogy a hatósági tesztfutásokat elvégezhessék rajta, peronpróbát is tartottak. „Ennek során kiderült, hogy – a magyar járművektől eltérően – a SOKO nem rendelkezik ún. kimozduló lépcsővel, ennek hiányában azonban a fel- és leszállás sok utasunk számára kényelmetlenséggel járhat” - írta a MÁV.

Hegyi Zsolt korábbi tájékoztatása szerint a forgalom elindulásáig legalább két vágány esetében a peront fel kell emelni a mai szintjéről kb 25 cm-rel, így tudják azt a magasságot biztosítani, ami a belgrádi vonal többi állomásán a projektben kiépült.

Ezek lesznek egyúttal a Keleti pályaudvar első akadálymentes vágányai is, és ez lesz az első 2026-os saját forrásból megvalósuló beruházásunk is, kb 300 millió forint értékben - tudatta a MÁV vezérigazgatója.

A peronemelésre azt az időszakot használják ki, amíg – előreláthatóan január 12-e és február 28-a között – a Ferencváros és Kelenföld között épülő új vágány munkálatai miatt a Dunántúlról érkező, illetve oda tartó vonatok amúgy is csak Kelenföldig járnak, ekkor a kisebb forgalmat nem fogja annyira zavarni az átépítés.