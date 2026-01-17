Tovább romlott és több városban is veszélyes a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szombaton közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképe szerint. A levegőhigiénés index négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.

A szombaton közölt adatok szerint

veszélyes a levegő minősége a Sajó völgyében Putnok, Kazincbarcika, Sajószentpéter és Miskolc, továbbá Békéscsaba, Százhalombatta, Székesfehérvár, Várpalota, Kaposvár, Pécs, Győr és Mosonmagyaróvár térségében,

a Sajó völgyében Putnok, Kazincbarcika, Sajószentpéter és Miskolc, továbbá Békéscsaba, Százhalombatta, Székesfehérvár, Várpalota, Kaposvár, Pécs, Győr és Mosonmagyaróvár térségében, egészségtelen a levegő Ajka, Tatabánya, Dunaújváros, Esztergom, Budapest, Tököl, Kecskemét és Eger térségében,

Ajka, Tatabánya, Dunaújváros, Esztergom, Budapest, Tököl, Kecskemét és Eger térségében, kifogásolt a levegő minősége Sarród, Veszprém, Dorog, Szeged, Szolnok, Salgótarján, Debrecen, Nyíregyháza, Hernádszurdok és Oszlár térségében

Sarród, Veszprém, Dorog, Szeged, Szolnok, Salgótarján, Debrecen, Nyíregyháza, Hernádszurdok és Oszlár térségében a többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített.

A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint vasárnapig nyugodt, fagyos időjárás várható, a légszennyező anyagok tovább dúsulhatnak, helyenként már az egészségügyi határérték felett alakulhat a szálló por mennyisége. Az északkeleti, szélcsendes területeken a tájékoztatási vagy akár a riasztási küszöböt is átlépheti a szálló por koncentrációja.