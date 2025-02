Egy rakás termék esetében azt érezheti az „átlagfogyasztó”, hogy az elmúlt tíz évben mindennek kegyetlenül elszállt az ára, a statisztikák mégis némileg árnyalják a képet – bár nem feltétlen mindig azt a képet, hogy elszálltak az árak, mert azok ha nem is elszálltak, de jelentősen megugrottak. Viszont – szintén a hivatalos statisztikák szerint – az elmúlt tíz évben a fizetések is nagyot nőttek: az átlagkeresetek több mint a duplájukra emelkedtek egy évtized alatt. Ebben a cikkünkben azt néztük meg , hogy néhány termék esetében mit is jelentett ez a tíz év – forintosítva.