A Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója félreérthetetlen üzenetet küldött az európai vezetőknek: „Szedjétek már össze magatokat!”

Kristalina Georgieva a most zajló davosi Világgazdasági Fórumon mondott beszédében az Egyesült Államok és Európa közti újraéledő konfliktusról is nyilatkozva kiemelte, hogy a kontinens nem használja ki gazdasági erejét a geopolitikai színtéren.

Európa lemaradt a termelékenységben, és abban is, hogy a kis vállalatokból óriások nőjenek ki

– szúrt oda az IMF-vezér, aki szerint a tőkepiaci unió véglegesítésére, az energiaunió kiteljesítésére, a munkaerő szabad áramlásának megkönnyítésére és a kutatás-fejlesztésbe való erőteljesebb befektetésre van szükség.

„Jelenleg mintegy 300 milliárd eurónyi európai megtakarítás parkol az Egyesült Államokban. Lehetetlen versenyezni 27 különböző energiarendszerrel, és ha átlépsz a határon Németországból Franciaországba, nem dolgozhatsz ott” – fogalmazta meg.

Ursula von der Leyen azt hangoztatta beszédében, hogy Európa többé nem támaszkodhat a régi világrendre.

Ha ez a változás tartós, akkor Európának is tartósan változnia kell. Itt az ideje megragadni a lehetőséget, és felépíteni egy új, független Európát

– vázolta fel az Európai Bizottság elnöke.

A CNBC felidézi, Donald Trump szombaton jelentette be, hogy nyolc európai szövetséges – Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, Hollandia és Finnország – fokozatosan emelkedő vámokkal nézhet szembe, ugyanis a tervek szerint február 1-jétől 10, június 1-jétől pedig 25 százalékos vámok lépnének életbe, ha nem születik megállapodás Grönland ügyében. Trump kedden 200 százalékos vámmal fenyegette meg a francia borokat és pezsgőket, miután Emmanuel Macron francia elnök állítólag nem hajlandó csatlakozni a gázai békebizottsághoz.