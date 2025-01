Csendesebb hét vár ránk, ami a makroadatokat illeti. Kedden teszi közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a tavaly decemberi inflációs adatokat, illetve a teljes 2024. évi fogyasztói árakra is fény derül. Novemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, 0,5 százalékkal pedig az előző havikat.

Kedden kerül ki az ipar novemberi teljesítményéről szóló második becslés is. A múlt héten közzétett első becslés szerint az ipari termelés volumene 4,2, munkanaphatástól megtisztítva 2,9 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,6 százalékkal kisebb volt a 2024. októberinél. Októberben az ipari termelés volumene 0,2, munkanaphatástól megtisztítva 3,1 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 2,0 százalékkal emelkedett.

Szerdán az építőipar novemberi adatait ismerhetjük meg. Októberben az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 0,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 4,6 százalékkal meghaladta a szeptemberit.

Felpörgött a turizmus

A múlt héten is közzétett több gazdasági adatot a KSH, hétfőn kerültek ki a turisztika novemberi adatai. Ebben a hónapban a vendégek száma összességében 17, a vendégéjszakáké 9,7 százalékkal emelkedett a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 13, a vendégéjszakáké 6,7 százalékkal bővült 2023 novemberéhez képest.

Kedden a novemberi ipari termelői árakat ismerhettük meg, amelyek átlagosan 7,9 százalékkal meghaladták az egy évvel korábbiakat. A belföldi értékesítés árai 3,2, az exportértékesítésé 10,2 százalékkal felülmúlták a 2023. novemberieket. A belföldi értékesítési árak 3,0, az exportértékesítési árak 4,9, így az ipari termelői árak összességében 4,3 százalékkal múlták felül az előző havi értékeket.

Csütörtökön a kiskereskedelem novemberi adatai kerültek terítékre. Eszerint a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,7, naptárhatástól megtisztítva 4,1 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,6 százalékkal felülmúlta az előző havit.

Trump lökte mélypontra a forintot

Múlt hétfőn komoly felfordulás volt a forint árfolyamában, miután a Washington Post azt közölte, hogy Donald Trump felülvizsgálhatja a választási kampány alatt tett ígéretei közül az egyik legfontosabbat, az általános kereskedelmi vámok kérdését. A hírre a nap elején még közel 416 forintos euróárfolyam 414 forint alá esett, miközben a dollár 397,2 forintos árfolyamon is járt.

Néhány órával később azonban a megválasztott elnök a Truth Social közösségi platformon azt írta, hogy a cikk állításai teljesen tévesek, az idézett források hamis információkat osztottak meg a lappal. A hír hatására a forint azonnal elkezdett esni, estére a 416-os szint fölé emelkedett a hazai fizetőeszköz árfolyama az euróval szemben, ami 2022 novembere óta nem fordult elő.

Ez történt a tőzsdéken és az energiahordozók piacán

Több napon is történelmi csúcson zárta a kereskedést a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe. A BUX kedden 0,88 százalékos emelkedéssel, 80 677,32 ponton zárt, míg szerdán 0,048 százalékos emelkedéssel 81 066,68 ponton. Végül a heti kereskedés utolsó napján is soha nem látott csúcsra emelkedett: 0,72 százalékos emelkedéssel, 81 761,77 ponton fejezte be a hetet.

Október óta 71-75 dollár közötti sávban zajlott a kereskedés a kőolaj árfolyamán, de az év elejétől kezdve egy meredek emelkedés látszik kibontakozni, aminek következtében már 78 dollár környékére ugrott egy hordónyi Brent ára.

A gázpiacon az utolsó negyedévben a viszonylag hideg európai időjárás, az ukrán tranzit kiesése, valamint az ellátási nehézségekre játszó piaci spekuláció felnyomta az árakat. A holland gáztőzsdén az irányadó jegyzés az 50 EUR/MWh-t is meghaladta az év végére. Az utóbbi hetekben azonban már egy kisebb enyhülés történt, az irányadó árak 43 EUR/MWh-ra mérséklődtek.

Tovább küzd az inflációval Európa beteg embere

Vegyes inflációs adatokról jelentettek múlt hétfőn Németországban. A Destatis adatközlése szerint az éves fogyasztói árindexváltozás a várakozásoknak megfelelően 2,6 százalék volt decemberben, az előző havi 2,4 százalék után. A havi infláció mértéke 0,4 százalékos volt, míg a teljes évi átlagos infláció 2,2 százalék.

A maginfláció (élelmiszerek és energiaárak kiszűrésével) 3,1 százalék volt decemberben. A friss adatok szerint az élelmiszerárak 2024 decemberében 2 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban, míg az energiaárak 1,7 százalékkal csökkentek éves szinten.

Az euróövezeti inflációs adatok is megérkeztek: az Eurostat gyorsbecslése szerint az éves inflációs ráta 2024 decemberében – július óta – a legmagasabbra, a várakozásoknak megfelelően 2,4 százalékra emelkedett a novemberi 2,2 százalékról. Havi bázison az árindex 0,4 százalékkal emelkedett decemberben a novemberi 0,3 százalékos havi csökkenés után. Ezzel már sorban a harmadik egymást követő hónapban emelkedett az euróövezet inflációs rátája.