Bruttó 8 millió forintos év végi jutalmat kapott a gyáli polgármester – tudta meg az RTL Híradó. A fideszes Pápai Mihály bónuszára az előterjesztését párttársa, Nagy József Elek alpolgármester nyújtotta be, majd a fideszes testület támogatta is a jutalom odaítélését. Ezzel négyhavi tiszteletdíjának megfelelő összeget szavaztak meg Pápai Mihálynak még tavaly novemberben.

Két ellenzéki képviselő nem támogatta a javaslatot, egyikük, Hegymegi István azt mondta, hogy „semmilyen racionális érvvel nem tudom alátámasztani, hogy ilyen összegű jutalmat kapjon a polgármester, elfogadhatatlan”. Hozzátette: az óvodákban és az iskolában dolgozók csak egy- vagy kéthavi bónuszt kaptak.

Az RTL Híradónak a polgármestert és az alpolgármester nem válaszolt a feltette kérdésekre.

Pápai Mihály öt éve, 2020-ban a Covid-járvány idején az önkormányzati dolgozók jutalma mellett magának is adott jutalmat, bruttó négymillió forintot. A járvány ideje alatt erre lehetősége volt saját hatáskörben dönteni, nem kellett hozzá a képviselőtestület sem.

A Pest Megyei Kormányhivatal később megállapította, hogy ez a lépés jogszerűtlen volt.

A napokban derült ki, hogy a vecsési polgármesternek 12 millió forintos bónuszt, a dunaharaszti polgármesternek pedig szintén 12 milliós jutalmat szavaztak meg az év végén.