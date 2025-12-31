Hathavi fizetésnek megfelelő év végi jutalmat szavazott meg Szlahó Csaba polgármesternek a vecsési képviselő-testület, így a kormánypárti politikus bruttó 12 millió forint jutalmat kapott. De a város fideszes alpolgármestere, Frühwirthné Halász Melindának is kiosztottak bruttó 5,4 millió forintot.

A jutalmakról a december 9-i testületi ülésen döntöttek, amikor is a 11 fős képviselő-testületből 9-en vettek részt. Szlahó jutalmát 7 képviselő szavazta meg, ketten pedig tartózkodtak. A jegyzőkönyv szerint az alpolgármester biztosan tartózkodott.

A városvezető egész pontosan bruttó 12 012 600 forintot kapott, ez az összeg a törvény által előírt, bruttó 2 002 095 forintos havi jövedelmének majdnem pont a hatszorosa.

Frühwirthné Halász Melinda jutalmát szintén 7 képviselő szavazta meg, 1 tartózkodás és 1 nem szavazás mellett. Szlahó

helyettese pontosan bruttó 5 405 700 forintot kapott.

A 21 ezer fős Pest vármegyei város élén csaknem húsz éve, 2006 óta Szlahó Csaba áll. Előzőleg négyszer is a Fidesz színeiben nyerte meg a polgármester-választást, a 2024-es választáson azonban már függetlenként indult, és 72 százalékkal győzött. Ám az egyéni választókerületében továbbra is fideszesként indult, és 75 százalékos eredménnyel szerzett mandátumot.

A 444.hu emlékeztet rá, hogy Szlahó Csaba jó viszonyt ápol a térség fideszes parlamenti képviselőjével, Szűcs Lajossal, aki a Magyar Tenisz Szövetség volt elnökeként minimum 13 milliárd forintos költségvetési kárt okozott.