A kormány a mai ülésén újra áttekintette a benzinárakat azután, hogy két héttel ezelőtt határidőt szabott a kereskedőknek, hogy önkéntes vállalás keretében szállítsák le a hazai üzemanyagárakat a régiós átlagár szintjére.

Az üzemanyag-kereskedők alkalmazkodtak, és a szomszédos országok áraihoz közelítették az üzemanyagok árát

– jelentette ki Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Az elmúlt napokban több árcsökkentést is bejelentettek a kereskedők, péntektől például

a benzin literje 616 forint,

míg a gázolajé 607 forint lesz.

A miniszter szerint ez azt jelenti, hogy az április csúcshoz képest a benzin hazai átlagára 34 forinttal – több mint 5 százalékkal –, míg a gázolaj átlagára 54 forinttal – mintegy 8 százalékkal csökkent.

Átlagár szempontjából szűkült a régió

A tárcavezető beszámolt arról is, hogy a kormány elfogadta a kereskedők javaslatát, miszerint ne a régiós árakat figyeljék, hanem a szomszédos árakét – tehát a lengyel, a cseh és a bolgár árakat ne vegyék figyelembe az átlagár megállapításánál.

Nagy Márton kijelentette, hogy

a jelenlegi csökkentésekkel elértük a szomszédos országok átlagát.

Jelezte azt is, hogy az árakat „itt is kell tartani”, ezért „a kormány elvárja, hogy a kereskedők fenntartsák ezen a szinten az árakat”, mert továbbra is vizsgálni fogják, „két hetente rá fognak nézni” az üzemanyagárakra.

Hónapok óta cél a régiós átlagár

A kormány már többször jelezte, hogy az üzemanyagárak tekintetében cél a régiós átlagár elérése – erre pedig egy „megállapodás” is van a kormány és a Magyar Ásványolaj Szövetség között, melynek alapja, hogy „a régiós árakkal összhangban kell lennie a hazai üzemanyagáraknak”.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Kép: MTI, Máthé Zoltán

Legutóbb két hete

Nagy Márton kvázi raportra hívta a kereskedőket, felszólítva őket, hogy önkéntes alapon igazítsák az árakat a régiós átlaghoz.

Azt is hozzátette, hogy bár az árak csökkentek, ennek ellenére a gázolajnál még mindig 10 forint, a benzinnél pedig 27 forint volt az eltérés – ennyivel voltak magasabbak a régiós átlaghoz képest a magyar árak.

Kijelentette azt is, hogy ha nem érik el a magyar árak a régiós átlagot, akkor a kormány beavatkozik – erre a kereskedők két hetet kaptak, ami most járt le.