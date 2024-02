Környezetvédelmi aktivisták sürgetik a futballcsapatokat, hogy „szakítsanak” a szponzor szerepet betöltő szennyező légitársaságokkal, ennek kapcsán ráadásul az UEFA-t is egyre több bírálat éri, amiért légitársaságok szponzorpénzeiből profitál százmilliókat.

Közel egymilliárdos piac

Az Európai Labdarúgó-szövetséget a Turkish Airlines támogatja, míg a Bajnokok Ligája jelenlegi szakaszában szereplő 16 csapat közül öt egy légitársaság logójával dekorált mezben játszik.

A SportBusiness Sponsorship Database 2024 számításai szerint

ezeknek a szponzorációs szerződéseknek az éves értéke több mint 317 millió euró, teljes összértéke pedig legalább 917 millió euró.

„Tavaly félig-meddig elpusztította Európát az extrém magas hőmérséklet, a tomboló erdőtüzek és a halálos áradások, de a kontinens első számú klubfutballversenye még mindig gigantikus óriásplakátként működik a klímaromboló légitársaságok számára” – mondja Michael Hardy, a Game Changer Sponsorship Pledge munkatársa.

A legnagyobbakat célozzák

A Bajnokok Ligájában hét olyan csapat lépett pályára idén, amely mellkasán egy légitársaság nevét hirdeti.

Az Arsenal és a Real Madrid az Emirates (Egyesült Arab Emírségek),

a Manchester City az Etihad (Egyesült Arab Emírségek),

az Atletico Madrid a Riyadh Air (Szaúd-Arábia),

a PSG és az Inter Milan a Qatar Airways (Katar)

vállalattal áll szponzori kapcsolatban. Ráadásul az Arsenal és a Manchester City még stadion-szerződést is kötött velük, tehát a két csapat otthonául szolgáló stadiont is Emiratesnek, illetve Etihadnak hívják.

A szerződés értelmében már az Arsenal stadionján is ott virít az Emirates felirat Kép: Getty Images

Bár valóban furcsa, hogy egy stadiont nem egy korábbi legendáról vagy egy várost jellemző dologról neveznek el, nem kell messzire menni, ugyanis

hazánkban is Groupama Aréna lett az Albert Flórián Stadionból.

Láttunk még ilyet, amikor Barcelonában Spotify Camp Nou lett a stadion neve, de a Bayern sem a müncheni Olimpia Stadionban játszik már, hanem az Allianz Arénában. Ez azonban nyilvánvalóan kicsit sem érinti a klímaaktivistákat, hiszen nem káros a bolygóra, ha valaki zenét hallgat vagy biztosítást köt.

A fentieknek kívül számos másik klubnak van kisebb megállapodása légitársaságokkal, így a Borussia Dortmund az Eurowingsszel, a Lazio az Aeroitaliával, valamint a PSV az eindhoveni repülőtérrel és a Corendon Airlines-szal.

„A futball elitje továbbra is támogatja és normalizálja a légi utazást, mintha a bolygó nem lenne így is romokban” – mondja Freddie Daley, a Cool Down Sport For Climate Action Network munkatársa, aki a Fossil Free Football mellett kampányol.

Pedig az iparág ígéretet tett az ENSZ-nek

Nem is olyan régen az UEFA elkötelezte magát az ENSZ Sport az éghajlatért cselekvési keretrendszere mellett, amelynek célja a „fenntartható és felelős fogyasztás előmozdítása”, valamint a kibocsátás felére történő csökkentése 2030-ra a járvány előtti szinthez képest.

Ehhez képest vajon a futballipar fenntarthatósági ígérete az, aminek látszik? Nézzük meg, milyen kézzel fogható törekvéseket láthattunk az elmúlt időkben:

Paul Pogba francia labdarúgó az Adidasszal közösen vegán futballcipőket dobott piacra

A brit Millwalltól a francia FC Nantes-ig a csapatok a repülő helyett a vonatot választották a belföldi utazásokhoz

Visszatért az éves Green Football Weekend kampány, amely azt ígérte, hogy felhasználva a labdarúgás erejét, különböző programokkal igyekszik jó irányba mozdítani a fenntarthatósági törekvéseket a klubok és a szurkolók köreiben.

Hát ez így önmagában nem túl sok. Ráadásul az öko-aktivisták szerint utóbbiból szinte semmit nem lehet érzékelni.

A szervezésben sem használja a fejét az UEFA

Az sem sokat segít a helyzeten, hogy az UEFA gondolkodás nélkül pakolja tele a versenynaptárt – természetesen a minél nagyobb profit érdekében. Egyre nagyobb tornák, egyre több csapat, egyre több meccs – ezzel egyre több bevétel.

A tornák halmozása, a meccsek összezsúfolása inkább a repülés irányába tolja a klubokat, hiszen ha 3 naponta meccset kell játszani, az edző joggal gondolja azt, hogy válasszuk inkább a 2 órás repülőutat a 6 órás buszozás helyett, ennyivel is több idő marad a játékosok regenerálódására.

De amíg az UFEA fejőstehénként kezeli a klubokat és a játékosokat, a repülések száma nem fog csökkenni.

A nyári Európa-bajnokság szervezését is sok kritika éri környezetvédelmi szempontból. Nézzük meg csak a magyar válogatottat és annak szurkolóit. Ha például Münchenbe raknák mindhárom találkozónkat, ott lehetnénk egy 6-7 órás vonatúttal és nem is kéne tovább mennünk. Ehelyett Kölnbe és Stuttgartba tettek minket, amelyek 1200, illetve 900 km-re vannak Budapesttől. Nem elég tehát, hogy olyan messzire raktak minket, hogy repülni „kell”, még Németországon belül sem maradhatnak egy helyben a magyarok.

S bár az UEFA nem győzi hangsúlyozni az Eb kapcsán, hogy aki teheti, vonattal közlekedjen, nem sokat segít a helyzeten, még annak ellenére sem, hogy kedvezményes jegyekkel próbálják a vonatozás felé tolni az embereket.

Megállíthatatlan a károsanyag-kibocsátás

Az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség szerint a repülésből származó CO2-kibocsátás gyorsabban nő, mint bármely más közlekedési módból. 1990 és 2019 között megduplázódott az iparág szén-dioxid-kibocsátása, s ez a tendencia várhatóan 2024-ben is folytatódik, mivel az utazási ágazat teljesen kilábalt már a világjárványból.

A Qatar Airways nélkülözhetetlen befektetőnek számít a PSG-nél Kép: Getty Images

Ha az illetékesek nem tesznek sürgősen lépéseket, a légi közlekedés kibocsátása 2050-re ismét megduplázódhat, ami a világ fennmaradó szén-dioxid-költségvetésének több mint 10 százalékát fogja felhasználni a globális felmelegedés 1,5°C alatt tartására – derül ki az Euronews cikkéből.

A Fossil Free Football azzal érvel, hogy a környezetszennyező légitársaságok reklámjait ugyanúgy ki kell iktatni a labdarúgásból, mint azt annak idején a dohányzást reklámozó hirdetésekkel tették. A szervezet ezen felül azt is szorgalmazza, hogy a futballnaptárat szelősebbé és regionálisabbá írják át a repülésből származó károsanyag-kibocsátás csökkentése és a játékok elérhetőbbé tétele érdekében.