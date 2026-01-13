Vegyesen alakult a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót röviddel hét óra előtt 387,16 forinton jegyezték, alacsonyabban a hétfő esti 387,31 forintnál.
A dollár jegyzése 331,73 forintról 331,92 forintra nőtt, a svájci franké viszont 416,45 forintról 416,32 forintra süllyedt.
Az euró árfolyam 1,1664 dollárra változott a hétfő esti 1,1669 dollárról.
