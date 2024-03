Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

A hazai barokk-rokokó kastélyépítészet egyik legszebb és legnagyobb emléke, a fertődi Esterházy-kastély több ütemben újul meg. A mostani szakasz munkálatai a nyugati szárnyban, mintegy 1800 négyzetméteres alapterületű épületrészen 2023 januárjában kezdődtek el.

A FÉSZ és a ZÁÉV konzorciuma a kastély háromszintes szárnyában műemléki feltárást és helyreállítást, átalakítást és felújítást is végzett. A munkálatok során számos, kultúrtörténeti szempontból kiemelkedő alkotás került elő. Például sok rétegnyi festék alól, barokk figurális ábrázolás bukkant elő.

A fertődi kastély átfogó rekonstrukciója 2001-ben kezdődött el. Az elmúlt két évtizedben megújult a kápolna, a díszudvar, a kastélypark, a díszudvari homlokzatok és korszerűsítették az alapinfrastruktúrát. A kastélypark és a nyugati kastélykert sétányán kívül, fejlesztették a múzeumi szekciót és a hercegi lakosztályokat is. Kastélyszálló, barokk víztorony és fogadótér is létesült és többek között a díszudvar, a bábszínház, a marionettszínház a kiskastély, az egykori jószágkormányzói épület és a belső udvar is visszanyerte régi pompáját.

Az Esterházy-kastély nyugati szárnyának rekonstrukciója 2016 tavaszán indult el. Ekkor újították fel az úgynevezett Patkószárnyat és elkészítették az építés második üteméhez szükséges infrastruktúrát. A munka eredményeként elkészült a mintegy 1100 négyzetméternyi területű képtár, a porcelánkabinet és a múzeum kiszolgáló helyiségei.

A projekt második eleme a nyugati szárny homlokzati javítását, a kőszerkezetek, szobrok restaurálást és a főpárkány újraépítését tartalmazta, kiegészítve a működési célt szolgáló villamos és gépészeti rendszerek újjáépítésével. A kastélyrész 2021-ben nyílt meg.

A fertődi kastély újjászületése a nyugati szárny újabb részeinek helyreállításán kívül, az erősen leromlott állapotú hercegi istálló megmentésével folytatódott

– számolt be róla a Magyar Építők.

A portál hozzátette, hogy a FÉSZ és a ZÁÉV szakemberei a nyugati szárnyban az egykor iskolaként használt épületrészeken dolgoztak. A kivitelezés részeként létrehoztak egy 540 négyzetméteres kiállítóteret. Továbbá 250 darab kőelem gyártásán és beépítésén kívül, 3380 négyzetméteren hagyományos és díszvakolattal látták el a tereket és közel 650 négyzetméternyi intarziás parkettát fektettek le. Mindhárom szinten tartószerkezeti munkákra is sor került, acélszerkezetű nyíláskiváltásokat építettek be.

Megőrizték a barokk stílusú hercegi istállót az utókornak. A szimmetrikus kialakítású 2400 négyzetméteres romos állapotú építményt benőtték a fák és a bokrok. Az új tetőről az esővizet az épületet körbevevő elvezető csatorna kiépítésével oldották meg. Az épületek átadására március 27-én kerülhet sor.