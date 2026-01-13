Az Egyesült Államok pénzügyminisztere többeknek is jelezte, hogy nem tartja szerencsésnek a Jerome Powell Fed-elnök ellen indított büntetőeljárást. Úgy véli, a döntés kedvezőtlenül hathat a pénzpiacokra, és emiatt komoly kockázatokra figyelmeztet. Scott Bessent korábban már azt is mondta Donald Trump elnöknek, hogy Powell menesztése piaci hullámzást idézhet elő – hétfőn azonban ennek egyelőre nem volt látványos nyoma.

Úgy tűnt, hogy a piacokon – legalábbis kezdetben – alig vagy egyáltalán nem tapasztalható reakció. Hétfőn a Dow 86 ponttal, azaz 0,17 százalékkal zárt magasabban, visszanyerve veszteségeit a korábbi közel 500 pontos esés után. Az S&P 500 index 0,16 százalékkal emelkedett, és rekordmagasságon zárt, a technológiai alapú Nasdaq Composite pedig 0,26 százalékkal erősödött.

Ezzel kapcsolatban Janet Yellen, a Fed korábbi elnöke és pénzügyminiszter azt mondta, meglepte, hogy a piac nem aggódik jobban, pedig „ez egy rendkívül hátborzongató helyzet”.

Ingatlanfelújítás ürügyén robbant a bomba

A vizsgálat – amelynek hírére vasárnap este demokrata és republikánus oldalról egyaránt kritikák érkeztek – Jerome Powell júniusi kongresszusi meghallgatására fókuszál. Ezen az ülésen a jegybankelnök a Fed washingtoni székházának 2,5 milliárd dolláros felújításáról beszélt.

Jerome Powell komoly hadüzenetet kapott Kép: Getty Images

Powell rendkívüli videóüzenetben reagált a friss eseményekre: elmondta, hogy a Federal Reserve pénteken esküdtszéki idézéseket kapott, amelyek „büntetővádi eljárással fenyegetnek”. Hozzátette: a nyomozás valójában a közte és Trump között zajló, elhúzódó kamatpolitikáról folytatott vita miatt indult.

„A büntetőeljárás annak a következménye, hogy a Federal Reserve a kamatokat a közérdek legjobb megítélése alapján állapítja meg, és nem az elnök kívánságaihoz igazítja”

– fogalmazott Powell közleményében.

Scott Bessent frusztrációjáról elsőként az Axios számolt be, amely szerint a pénzügyminiszter vasárnap késő este azt mondta Trumpnak: a Powell elleni szövetségi vizsgálat „rendkívüli káoszt okozott”.

A CNN megkereste a Pénzügyminisztériumot a kommentárért: néhány kormányzati illetékes hangsúlyozta, hogy az Igazságügyi Minisztérium példa nélküli lépése nem politikai motivációjú, és kiemelték, hogy Powell kongresszusi meghallgatásával kapcsolatban további vizsgálatok várhatók.

Az ügyész szerint ez nem fenyegetés, Trump kezei tiszták

Jeanine Pirro, Columbia kerületi főügyésze X-en tett posztjában azt írta, hogy irodája „többször is felvette a kapcsolatot a Federal Reserve-rel a költségtúllépések és az elnök kongresszusi tanúvallomása miatt, de figyelmen kívül hagyták őket, ezért vált szükségessé a jogi eszközök igénybevétele – ami nem fenyegetés.”

„A vádirat szó Mr. Powell szájából hangzott el, senki máséból” – folytatta Pirro. „Mindez nem történt volna meg, ha egyszerűen csak reagálnak a megkeresésünkre. Ez a hivatal az ügyek érdeme alapján hoz döntéseket, nem több és nem kevesebb alapján. Egyetértünk a Federal Reserve elnökével abban, hogy senki sem áll a törvények felett, ezért számítunk a teljes együttműködésére”.

Dunald Trump (b) nem szereti Jerome Powell számait Kép: Getty Images

Trump és Powell már hosszú ideje vitatkoznak a kamatlábakról, és az elnök nyilvánosan is fontolgatta a Fed-vezető menesztését – ami a közgazdászok szerint alááshatta volna az intézmény történelmi függetlenségét, és komoly gazdasági következményekkel járhatott volna. Vasárnap az NBC Newsnak adott interjújában Trump tagadta, hogy tudomása lenne a vizsgálatról: „Nem tudok semmit róla, de kétségtelen, hogy Powell nem túl jó a Fednél, és az épületek építéséhez sem ért kellően” – mondta.

Egyes republikánusok is megfélemlítést szimatolnak

A vizsgálat leleplezése némi felháborodást váltott ki a Capitoliumban. A vizsgálat nyilvánosságra kerülése hullámokat vetett a Capitoliumban. Thom Tillis republikánus szenátor, a bankbizottság tagja X-en közzétett bejegyzésében jelezte, hogy „ellenezni fogja bármely Fed-jelölt megerősítését – beleértve a közelgő Fed-elnöki pozíciót is –, amíg ez a jogi ügy teljesen nem rendeződik”. (Tillis egyébként nem indul újraválasztáson – a szerk.) John Kennedy republikánus szenátor, szintén a bankbizottság tagja hétfőn az újságíróknak azt mondta, megdöbbenne, ha Powell „bármit rosszat tett volna”.

Lisa Murkowski republikánus szenátor szerint a vizsgálat a Trump-kormány „megfélemlítési kísérlete”, és felvetette, hogy az ügy akár kongresszusi vizsgálatot is indokolhat az Igazságügyi Minisztérium ellen.

John Thune, a Szenátus többségi vezetője arra figyelmeztetett, hogy a lépés megnehezítheti a testület számára Powell tavasszal esedékes pótlását, ugyanakkor többször hangsúlyozta, hogy a Fednek politikától függetlenül kell működnie.

Zajlik az élet a Capitoliumban: nincs teljes egyetértés Kép: Getty Images

Lloyd Blankfein, a Goldman Sachs korábbi vezérigazgatója még ennél is tovább merészkedett, és a bűnügyi nyomozást több amerikai intézmény „gyilkossági kísérletének” nevezte.

Mi jöhet most?

A bűnügyi nyomozás jelenleg is folyik a washingtoni szövetségi ügyészek részéről, elsősorban Powell kongresszusi vallomásával és a Fed székház felújítási költségeivel kapcsolatban. Elemzők szerint nagy kérdés, hogy egyáltalán sor kerül-e vádemelésre – sok szakértő úgy véli, a nyomozás inkább politikai üzenetnek (például „megfélemlítési eszköznek”) tűnik, mint valódi jogi lépésnek Powell vagy más Fed-vezetők ellen.

A legtöbb elemzés és piaci reakció szerint a legnagyobb hatás nem a vizsgálat jogi oldala lesz, hanem az, hogy

az eljárás megingathatja a Federal Reserve eddigi, politika feletti függetlenségébe vetett bizalmat.

Ez azért fontos, mert a Fed döntései (például a kamatok emelése vagy csökkentése) hagyományosan gazdasági adatokon alapulnak, nem politikai preferenciákon.

Powell jelenlegi elnöki mandátuma 2026 májusában jár le – ez azt jelenti, hogy akár a vizsgálat befejezése előtt is elhagyhatja a posztot. Trump viszont már jelezte, hogy még ebben a hónapban megnevezhetik utódját, ami tovább bonyolíthatja a helyzetet.

Piaci oldalon a bizalmi kockázatok miatt a dollár leértékelődhetett, és a befektetők biztonságos eszközök (például arany) felé fordulhatnak – ami tipikus és valószínűsíthető reakció, ha a Fed függetlensége kérdésessé válik.

Az elemzők szerint az eljárás folytatódni fog, de nem lesz belőle vádemelés, Powell folytathatja szerepét egészen a mandátuma lejártáig.