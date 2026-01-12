Az amerikai Igazságügyi Minisztérium büntetőeljárással fenyegette meg a Fed elnökét a jegybank épületfelújításairól szóló nyári vallomása miatt – számolt be az Euronews. Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke elmondta, hogy a szövetségi ügyészek bűnügyi nyomozást indítottak ellene. A bűnügyi vizsgálat a júniusi, a Szenátus Bankbizottsága előtt tett tájékoztatójához kapcsolódik, amikor beszámolt a Fed két irodaépületének 2,5 milliárd dolláros (2,14 milliárd eurós) felújításáról. Az ominózus beruházást Donald Trump túlzottnak nevezte. De a feszültség nem új keletű a Fed és az amerikai elnök között: Trump korábban többször is erősen bírálta a jegybankot, amiért az nem csökkentette az irányadó kamatlábat olyan meredeken, ahogyan ő szeretné, és igyekezett elnöki székéből eltávolítani Powellt.

Powell mostani videónyilatkozatában a büntetőeljárásokkal való fenyegetést egyszerű „ürügynek” minősítette, amellyel aláássák a Fed függetlenségét a kamatlábak meghatározásában.

„A büntetőeljárások kilátásba helyezése annak a következménye, hogy a Federal Reserve a kamatlábakat a köz érdekeinek legjobb megítélése alapján határozza meg, ahelyett, hogy az elnök preferenciáit követné”

– jelentette ki Powell.

„Ez az ügy arról szól, hogy a Fed képes lesz-e továbbra is az adatok és a gazdasági körülmények alapján meghatározni a kamatlábakat – vagy ehelyett a monetáris politikát politikai nyomás vagy megfélemlítés fogja irányítani” – fogalmazott.

Trump nem tudott róla?

Donald Trump eközben az NBC News Sunday-nak azt nyilatkozta, hogy nem tudott a Powell elleni nyomozásról. Amikor arról kérdezték, hogy a vizsgálattal nyomást akar-e gyakorolni Powellre a kamatlábak tekintetében, Trump kijelentette: „Nem. Eszembe sem jutna ilyesmit tenni.”

Mindenesetre Powell elnöki mandátuma májusban lejár, a Trump-adminisztráció tisztviselői pedig már jelezték, hogy ebben a hónapban megnevezhetik a lehetséges utódját.

Az igazságügyi minisztérium mostani lépése az elemzők szerint példátlan eszkalációt jelent Donald Trump és a Fed közötti csatározásban. Úgy vélik, a kiújult küzdelem megrengeti a pénzügyi piacokat, és idővel növelheti a jelzáloghitelek és egyéb hitelek hitelfelvételi költségeit.

A piacok első reakciója ugyanakkor még szerény volt, az S&P 500 határidős árfolyama kevesebb mint 1 százalékkal esett a tőzsdei kereskedés hétfő reggeli megnyitása után.