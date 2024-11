Az Aeoplex új, 7000 négyzetmétes component javító bázisának megnyitóján Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter példaértékűnek nevezte a társaság stratégiáját: olyan állami tulajdonú vállalatként mutatta be a céget, amelynek az életébe nem kell beleszólni, pontosan tudja, hová kell fejlődni, mit kell csinálnia – ráadásul ez megfelelő eredményességel is párosul.

A mostani beruházás költsége 2 milliárd forint volt, az új szervízbázis 100 embernek biztosít munkát,

ráadásul itt magas képzettségű dolgozókról van szó. Az Aeroplex fejlesztései megalapozzák a magyar kormány légiközlekedéssel kapcsolatos terveit, amelynek kiemelt része volt a reptér visszavásárlása. Az utasforgalom 14 százalékkal nőtt éves szinten, a cargo forgalom ugyanakkor 54 százalékkal bővült. De a repülőgépek karbantartása egy újabb piacot nyit meg a számunkra – és ez a terület is annak bizonyítéka, hogy pragmatikusnak kell lenni – teljesen mindegy honnan érkezik a megbízás a gépek karbantartására, ha az üzletet jelent a vállalkozásnak – vélekedett a miniszter.

A tudásintenzív szektorokban is jól állunk

Nagy Márton emlékeztetett: 2025-ben 3 százalék feletti növekedést tervez a kormány, amelyet az új gazdaságpolitikai akcióterv 21 pontjával kíván megtámogatni, De ezeken túl támogatni kell, minden magasabb hozzáadott értéket képviselő iparágat és szolgáltatási ágazatokat, ahol új fejlesztésekre nyílik lehetőség.

A csúcstechnológiás feldolgozóiparban és a tudásintenzív szolgáltatásokban foglalkoztatottak aránya Magyarországon az 5. legmagasabb Európában, 6,4 százalékos mértékkel.

A gazdasági miniszter szerint ezen az úton kell tovább haladni.

Jól látják, merre kell fejleszteni

Demény Árpád, az Aeroplex ügyvezető igazgatója emlékeztetett, hogy a társaság 2016-os reorganizációja már a következő évben meghozta az eredményét, hiszen onnantól a vállalkozás a korábbi időszak komoly mínusza után a növekedés irányába tudott állni rögtön. A fejlesztésekkel sikerült megelőzni akár a versenytársakat is. A társaságnak például bevált, hogy a cargo felé is nyitott, így, amikor a covid idején a légiközlekedésben a személyszállítás leállt, az Aeroplexnek továbbra is volt megrendelése. A folyamatos bővülés eredménye a most átadott maglódi berendezés-karbantartó központ – jelezte a társaság vezetője, hozzátéve ez a fejlesztés európai viszonylatban is igen komoly, hiszen a kontinensen nagy hiány van a légiforgalmi berendezések javítására. A gyáregységen kerékfékagy és gumijavító műhely működik majd, de a repülőgépek egyéb eszközeinek javítása, karbantatrtása is zajlik majd.