Az eucalyptus globulus – más néven tasmán kék gumi – ideális fa a kereskedelmi termesztéshez, mert gyorsan növekszik, nagyobb mennyiségű rostot tartalmaz, mint a legtöbb más fafaj. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan és gazdaságosan lehet belőle kiváló minőségű papírt és papírzsebkendőt készíteni – írta meg a CNN. A probléma viszont az, hogy az eukaliptuszfák különösen gyúlékonyak.

Az eukaliptuszfa Ausztráliában őshonos, és táplálékot, menedéket biztosít a koaláknak és más vadon élő állatoknak. Más országokban is gyorsan elterjedt, Portugáliába a 19. század elején került be. Ahogy a portugál papír- és faipar az 1900-as évek indult növekedésnek, úgy az eukaliptusz ültetvények is bővültek, jelenleg az országban 2 millió hektáron termesztik. Ez az egész ország csaknem egytizede, és a teljes erdőterület negyede.

Portugáliában méretével arányosan több eukaliptusz van, mint a világ bármely országában.

De nem ez az egyetlen nemzet, amely lehetővé teszi a faj terjedését. Kaliforniában az eukaliptuszfát honosították.

Vita folyik az eukaliptusz erdőtüzekben betöltött szerepéről Kaliforniában és Portugáliában, egyes tanulmányok szerint az eukaliptusznak csekély hatása van a tüzek súlyosbítására, más szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ezek a fák – különösen a kéreg, a gallyak és a levelek – gyúlékonyabbak, mint más fajok. Mindenesetre Kaliforniában a Nemzeti Park Szolgálata tűzveszélyesként kezeli ezeket a fákat.

Az eukaliptusz erdőkben kipattanó tüzek gyorsabban és könnyebben terjednek át más területekre, az izzó eukaliptusz kéregdarabkákat a szél néha több mérföldön keresztül hordja, ahol újabb gyulladásokat idézhet elő.

A közép-nyugat-portugáliai Albergaria-a-Velha városa a szeptemberi tüzek egyik legnagyobb károsultja. A lángok a városra is átterjedtek, házakat emésztettek fel, négy ember meghalt, legalább 40 család pedig hajléktalanná vált.

A környék egyes kisbirtokosai a Lower Vouga Forestry Association nevű szövetkezeten keresztül értékesítik eukaliptuszfát. A legtöbbet a Navigator Company kapja, egy portugáliai székhelyű nemzetközi cellulóz- és papíripari vállalat, amely az ország GDP-jének körülbelül 1 százalékát termeli, és a világ minden tájára exportál papírzsebkendőket, WC-papírt és konyhai kéztörlőket. Az Egyesült Királyságban ezeket olyan jól ismert márkanéven értékesítik, mint az Elegance, a Magnum és a Softy.

A Navigator több mint 260 000 hektárnyi területet birtokol vagy bérel – ez a terület nagyobb, mint New York City.

A CNN-nek küldött e-mailben a Navigator megerősítette, hogy ültetvényeit érintették a szeptemberi tüzek, de nem maga az eukaliptusz volt a fő ok, hanem az akkori erős szél, magas hőmérséklet és alacsony páratartalom. A cég még vizsgálja a károkat, de elmondása szerint ültetvényeinek jobban kezelt területei kibírták a tüzeket.

A Navigator elmondta, hogy évente közel 3,3 millió dollárt költ a tüzek megelőzésére és kezelését segítő projektekre, valamint az aljnövényzet kiirtásával, ellenőrzött égetéssel és gyomirtó szerek használatával kezelik az erdőt.

Portugáliában szinte az összes erdő a magánszektor kezében van, az ország erdőinek mindössze 30 százalékát gondozzák megfelelően, körülbelül 40 százalékát pedig teljesen elhanyagolják.