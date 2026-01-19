Mario Draghi, a Nagy Károly-díj friss kitüntetettje szerint Európa történelmi kihívással néz szembe: egyszerre kell katonailag, gazdaságilag és politikailag megerősödnie, miközben belső és külső ellenségekkel küzd. A volt olasz miniszterelnök videóüzenete egyértelmű figyelmeztetés az EU számára.

Ma „Európának sok ellensége van, talán több, mint valaha, mind belső, mind külső téren”. Ezért az európaiaknak „egységesnek kell maradniuk”, és „le kell győzniük az önmaguknak okozott gyengeségeket”

– erre buzdítja az Európai Uniót Mario Draghi volt olasz miniszterelnök, az Európai Központi Bank egykori elnöke, a Nagy Károly-díj, avagy a Karlpreis kitüntetettje, amelyet azoknak ítélnek oda, akik különleges érdemeket szereztek az európai egység előmozdításában.

„Erősebbé kell válnunk: katonailag, gazdaságilag és politikailag”

– magyarázta a volt olasz miniszterelnök a díjat bejelentő videóüzenetében.

„Mario Draghi ma is egyike azon vezető személyiségeknek, akik ismét utat mutatnak az Uniónak a nagyobb versenyképesség, a nagyobb szolidaritás és a több Európa felé...egyet jelent Európa gazdasági erősödésével, és a róla elnevezett 2024-es Draghi-jelentés azt a stratégiát képviseli, amely az Európai Unió versenyképességének, növekedésének és stabilitásának biztosításához szükséges ”

– olvashatjuk a Nagy Károly-díj indoklásában, amelyet Aachenben nyújtanak be Draghinak.

A díjat korábban többek között Konrad Adenauer, Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenszkij, Angela Merkel és Ferenc pápaFerenc pápa is elnyerte .

Hétfőn a volt olasz miniszterelnököt Berlinben fogadja Friedrich Merz német kancellár, aki az európai versenyképesség fellendítéséhez szükséges stratégiáknak szentelt megbeszélésen vesz részt – adott hírt róla az Il Messaggero.