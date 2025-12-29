A kiskereskedelmi ágazat 2013-as átalakítása óta most van a legkevesebb trafik az országban: több mint 700 településen nem lehet dohánytermékeket venni – mutatott rá a 24.hu.

A portál emlékeztetett arra, hogy a hatályos jogszabályok szerint Magyarországon két módon, koncessziós engedéllyel vagy külön feljogosítással lehet dohányboltot üzemeltetni.

Az előbbi körbe azok a vállalkozók tartoznak, akik még 2013-ban elnyerték a koncessziót. Kevesebb jogosítvánnyal rendelkeznek azonban az utóbbiak, akiknek a kijelölése indoklás nélkül bármikor visszavonható.

Miként a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) adataiból kiderül, a december 15.-i állapot szerint jelenleg koncessziós engedélye 4977 dohányboltnak van, kijelöltként pedig 642 trafik üzemel az országban.

Vagyis összesen 5619 dohánybolt maradt nyitva a fogyasztók előtt, a kínálat pedig sosem volt még ilyen szűk

– hívta fel a figyelmet a portál.

Mindeközben a dohánytermékek ára is alaposan megugrott: november 17-től 45 cigarettának és 10 szivarnak emelkedett az ára, de a későbbi hetekben is folyamatosan drágultak a termékek.