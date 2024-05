Időről időre szárnyra kapnak azok a hírek, miszerint az infláció miatti áremelések elől sokan a szomszédos országok, például Ausztria vagy Szlovákia üzleteibe „menekülnek” vásárolni, mert az itthoni fizetésekből számos alapélelmiszert vagy tisztítószert a határ túloldalán olcsóbban lehet beszerezni.

Márpedig az osztrák üzletekben is végigsöpört a harmadik éve tartó inflációs cunami, amely az elmúlt egy évben is még az alapvető élelmiszerek és a márkás termékek jelentős drágulását okozta. Ugyan idén régió szerte megfigyelhető némi lassulás az áremelkedések ütemében, az alapvetően magas árszint egyelőre tőlünk nyugatabbra is makacsul tartja magát.

Legalábbis ez derül ki a Bécsi Munkakamara legújabb árfigyelőjéből, amely hét bécsi szupermarketben és diszkontban kínált, negyvenféle tipikus élelmiszer- és tisztítószer árait hasonlította össze.

Három euróval olcsóbb a heti bevásárlás

Az Ausztria fővárosában működő Hofer, Lidl, Penny, Spar, Billa, Billa Plus és Interspar üzletek árai alapján megállapították: az inflációs hullám 2021 szeptemberi kezdete óta az olcsó élelmiszerek összességében körülbelül 43,3 százalékkal drágultak mostanáig.

Habár az infláció fékeződésével 2023 márciusa és 2024 márciusa között fokozatosan csökkenhetett a legolcsóbb élelmiszerekre nehezedő árnyomás, a fogyasztói árak beragadtak a „vörös sávban”, ami egyre jobban megterheli az osztrák vásárlók pénztárcáját.

A kedvező irány egyelőre alig észrevehető: a Kurier által idézett jelentésben a legolcsóbb élelmiszereket és néhány tisztítószert tartalmazó, ausztriai bevásárlókosár 40 árucikkel mindössze 3 euróval lett olcsóbb mostanra – a heti bevásárlásért tavaly tavasszal 76 eurót, most 73-at kell a pénztárnál hagyni.

Megugrott a burgonya, a tészta és a liszt ára

A kamarai árfigyelőből az is kiderült, hogy a tavaly márciusi, magas alapárakhoz képest egy év alatt átlagosan 3,3 százalékkal lett kisebb az alapélelmiszerek ára a bécsi üzletekben, de vannak olyan alapanyagok, amelyek durván megdrágultak 2021 óta, és az elmúlt egy évben sem csökkent az áruk.

Például a burgonya drágulása két és fél éves összehasonlításban idén elérhette a 103 százalékot, míg a penne tészta körülbelül 90 százalékkal, a liszt pedig 88 százalékkal kerül többe.

Tavaly tavaszhoz képest a vizsgált negyvenféle termékből 23 átlagosan 28,9 százalékkal lett olcsóbb (például a hazai kínálathoz hasonlóan főként a napraforgóolaj ára esett vissza), míg az ásványvizek, dobozos sörök, vegyes kenyerek és a babkávé fogyasztói ára az előző évi árszinten maradt. 13 árucikk viszont, például a zöldségek, tejtermékek 27,4 százalékkal drágultak idén.

Többet kell fizetni a márkás termékekért

A kamaránál összevetették a legkeresettebb drogériatermékek árait is az online shopok és a láncok áruházainak áprilisi kínálata alapján.

Eszerint az osztrák piacon a jellemző tendencia az, hogy a legolcsóbb kategóriába tartozó drogériacikkek árai csökkenni tudtak egy év alatt, a Bipa, a DM és a Müller webáruházaiban például átlagosan 15,1, míg a fizikai üzletekben 8,9 százalékkal.

Ezzel szemben az egyébként is magasabb árfekvésű, márkás termékek még drágábbak lettek mostanra, átlagosan 4,2-7,3 százalékkal a Bipa, a DM, a Müller, a Billa és az Interspar áruházakban.