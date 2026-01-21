Csütörtökön nem változik a benzin nagykereskedelmi ára. Ugyanakkor a gázolaj további bruttó 3 forinttal drágul tovább – írja a holtankoljak.hu.

Szerdán az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

Kapcsolódó

  • 95-ös benzin: 565 Ft/liter,
  • Gázolaj: 579 Ft/liter

Ennyit veszít értékéből az autója minden egyes évben

A kínálat szerkezete összességében stabil maradt, ugyanakkor egyre világosabban kirajzolódnak azok az irányok, amelyek hosszabb távon alakítják a piacot.
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.