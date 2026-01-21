Vitézy Dávid durván kiakadt az új KRESZ-re: betiltanák a túl gyors futást közterületen

Vírusriadó: az orvosok már kongatják a vészharangot, erre nem vagyunk felkészülve

Figyelem: hosszú leállás jön a Yettelnél

Átment a gazdák kérése: nekiment az EP von der Leyennek

Most érkezett: csak a dízelesek sírhatnak, a benzinesek ezúttal nevethetnek

Atomriasztás Ázsiában: Phenjan már az egész világot fenyegetheti

Itt a sokszor keresett válasz: ekkora a nyugdíj összege, íme a kijózanító valóság

Mi történt? Valaki ismeretlenül 70 millióért arra fogadott, hogy Magyar Péter lesz a következő miniszterelnök