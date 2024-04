Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

A drágulás oka – egyéb más tényezők mellett – az, hogy a kereskedők most igyekeznek a saját készleteiket is feltölteni benzinből, ugyanis közeledik a nyári főszezon, mikor sokkal többet használják az emberek az autóikat – nyaraláshoz például – és a 95-ös benzin ilyenkor slágerterméknek számít.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj-Szövetség főtitkára szerint a benzin ára biztosan nem fog megállni a jelenlegi szinten, hanem még további emelkedésre lehet számítani a következő hetekben és hónapokban. A nyár közeledése is indikálja a benzin árának emelkedését - mondta a Pénzcentrumnak.

Október óta nem volt ilyen drága az olaj - írta meg az Economx.

Virovácz Péter, az ING vezető elemzője azt mondta, valóban komoly világpiaci tényezői vannak az olajár változásának. Most a Brent-olaj ára 89-90 dollár körül mozgolódik, emellett a háborús helyzet, valamint a tajvani földrengés is mind befolyással lehet az árra. Ha a dollár gyengülne a forinttal szemben, akkor lehetne abban bízni, hogy a benzinár emelkedése nem lesz túl nagy mértékű – tette hozzá. Mint mondta, az infláció alakulásába is belepiszkálhat a forint.

Megállíthatatlanul száguld az olajár, mi folyik itt? A geopolitikai bizonytalanságok és a kínálattal kapcsolatos félelmek újabb csúcsok emelték az olajárakat. Közben az OPEC+ nem enyhült meg a 90 dolláros árfolyamok láttán. >>>

Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázpiaci elemzője szintén a geopolitikai változásokkal és fenyegetéssel magyarázta azt, miért drágul egyre jobban a benzin – igaz, hogy nem csak hazánkban történik ez.

A héten történt egy izraeli légicsapás Szíria ellen, ami elmélyítheti a közel-keleti konfliktust, lehet, hogy Irán ellen is elmérgesednek a dolgok. Ez jelentős kockázat lehet az olaj árában, várható, hogy a jegyzés még magasabbra emelkedik majd.