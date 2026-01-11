Sorra fagynak be a szabadtéri vizeink, már nem csak a tavakon, hanem a folyókon is megjelent a jégréteg. Ez azonban még mindig nem biztonságos a sportoláshoz, ezért tilos rámenni, nem véletlen, hogy a rendőrök is szigorú ellenőrzéseket tartanak, volt, akit emiatt már meg is büntettek a hétvégén a Balatonnál. De súlyosabb esetek is történtek: egy quad alatt Monoron, két fiatal alatt pedig Soltvadkerten szakadt be a helyi tó jege. Ez utóbbi esetben csak egy horgász lélekjelenlétének köszönhető, hogy nem történt tragédia.
Az állóvizek jege akkor tekinthető biztonságosnak, ha az kellő szilárdságú, nem olvad, és nem mozog, vastagsága eléri vagy meghaladja a 10 centimétert, és szerkezete egyenletes. Jelenleg ezek a feltételek nem teljesülnek – hívta fel a figyelmet a police.hu.
A rendőrök egyúttal azt is elmondták, mit tegyünk, ha mi magunk bajba kerülünk, vagy azt látjuk, valaki alatt beszakadt a jég. Tanácsaik a következők:
- Soha ne menjünk egyedül a jégre.
- Ha a jégen tartózkodás során gyanús ropogást, recsegést hallunk, azonnal feküdjünk hasra, és próbáljuk meg a legközelebbi biztos pontot hason csúszva elérni.
- Haladéktalanul hívjuk a 112-es segélyhívót, ha bajba került embert látunk.
- Ne kezdjünk felkészületlenül mások mentésébe, mert saját életünket is veszélybe sodorhatjuk. Ha más eszköz nincs, egy erős faágat, kötelet, evezőt vagy akár ruhadarabot nyújtsunk a jégbe esett embernek, azzal húzzuk ki.
- A jeges víz miatt rendkívül nagy a kihűlés veszélye. A vizes ruhát mielőbb le kell venni. A lehűlt testet csak fokozatosan szabad felmelegíteni, és a személyt azonnal kórházba kell vinni.
