Téli mesevilág uralkodik az országban, de nem csak a havas eseményekre érdemes figyelmet fordítani, hanem egy manapság már szintén ritkaságnak számító dologra. Az Időkép arra azt írta:

rendesen megindult a jégzajlás a Balaton.

A tartós hidegnek köszönhetően várhatóan egyre több helyen állni be a jég a „magyar tengeren”.

Kedd éjjel egészen fantasztikus pillanatokat rögzített balatonfenyvesi kamera, a jégtáblákat ide-oda tologatta, hányta-vetette a szél. A felvétel elején úgy tűnhet, hogy a tó fölött drón készítette a felvételt, ám valójában a havas jégtáblákat tologatja a szél.

Balatonföldvár és Balatonmáriafürdő környékén ezzel szemben jóval nyugodtabb a helyzet: egyenletesebb, összefüggő jégfelület alakult ki.