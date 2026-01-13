A Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) szerint a mai inflációs adatokból jól látható, hogy novemberben ki lehetett volna, és ki is kellett volna vezetni az árrésstopot, hiszen mostanra teljességgel értelmét vesztette, viszont minden nap kárt okoz a magyar gazdaságnak és a vásárlóknak – írta az Economxnak eljuttatott közleményében kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) reggeli adatközlését követően. A szervezet szerint ma már a bolti élelmiszer infláció a nullához közelít.

A KSH kedd reggel közölte, hogy decemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, 0,1 százalékkal pedig az előző havikat, míg 2025-ben átlagosan 4,4 százalékkal emelkedtek az árak az előző évhez képest.

„A jegybanki toleranciasávon belülre került a magyarországi infláció, a kiskereskedelemben vásárolható élelmiszerek áremelkedése pedig közelít a 0 százalékhoz. Egyre világosabban látszik, hogy a novemberi döntéskor ki lehetett volna, és ki is kellett volna vezetni az árrésstopot a rendszerből” – mondta a friss adatokról Kozák Tamás, az OKSZ főtitkára. A szervezet szerint

„az árrésstop teljességgel értelmét veszítette, fenntartása azonban a magyar gazdaság és a lakosság számára káros következményekkel jár”.

A kiskereskedelmi láncok eszköztelenek maradtak beszállítók felől érkező árnyomással szemben, az importhányad nő, az élelmiszer termelők és feldolgozók szenvednek, a helyi kisboltok és a független kiskereskedelmi láncok üzletei bezárnak, mert nem bírják az versenyt az árrésstoppal sújtott boltokkal – teszi hozzá az érdekvédelmi szervezet. A szövetség szerint a kiskereskedők az árrésstopban érintett élelmiszereket veszteségesen értékesítik, ezért visszafogják a beruházásokat, és kevesebb árengedményes akciót tudnak indítani a megszokottnál.

Mint írják, a kormány februárban ismét dönt majd az árrésstop fenntartásáról vagy folytatásáról: az OKSZ reméli, hogy az elszalasztott novemberi lehetőség után olyan döntés születik, amely nem növeli tovább az árrésstopból eredő károkat.

Mindenesetre a kormány elégedett a korábban bevezetett intézkedésével, hiszen a nemzetgazdasági tárca (NGM) szerint „az árréscsökkentés jelentősen hozzájárul az infláció csökkentéséhez, az árak kordában tartásához”. A szaktárcánál úgy látják, hogy a tavaly márciusban intézkedés alá vont termékkategóriák esetében 22 százalékos átlagos árcsökkenés ment végbe. A december 1-jétől az árréscsökkentés hatálya alá vont 13 új élelmiszer-termékkategóriában is érzékelhető már a változás: az elérhető adatok szerint az érintett termékek ára január 12-re átlagosan 23 százalékkal mérséklődött. A drogériai termékek esetében pedig az intézkedés alá vont termékek esetében 28 százalékos az átlagos árcsökkenés. Az intézkedést mindezért a kormány 2026 február 28-ig meghosszabbította – közölte az NGM.