Miután az év elején váratlanul felfedezték, jövő hónapban Párizsban el is árverezik a volt francia elnök, Charles de Gaulle korábban soha nem látott leveleit. Az iratok között olyanok rejtőznek, mint az édesanyjának írt kódolt levelek, amelyeket az első világháború idején, német fogságban vetett papírra. De lehet licitálni azokra a „nagyon szokatlannak" minősített levelekre is, amelyeket a tábornok Josephine Baker amerikai énekesnővel váltott – számolt be a The Guardian.

A leveleket más igazi kincsnek számító irat mellett egy széfben találták meg.

Miként az árverést vezető Stéphane Aubert elmondta: amikor a volt elnök családja arra kérte, hogy vizsgálják meg de Gaulle idén elhunyt fiának, Philippe-nek a széfjét, sem neki, sem a családban senkinek fogalma nem volt a levelek mennyiségéről vagy fontosságáról.

Teljes meglepetés volt. Csak Philippe de Gaulle férhetett hozzá a széfhez, így amikor kinyitottuk, nem tudtuk, mit fogunk találni. Mesés kincsesbányára bukkantunk. Franciaország megmentőjének, de Gaulle tábornoknak az élettörténete.

Hozzátette: ezeket az egyedi tárgyakat és személyes leveleket még soha nem láthatta a közönség. A tábornok életét követik nyomon gyermekkorától kezdve a katonai iskolában töltött időszakon át a háború alatti londoni tartózkodásáig, amikor a francia ellenállást szervezte.

Winston Churchill levele mellett az amerikai származású énekesnő, táncos és színésznő, Josephine Baker levelei is megtalálhatók a széfben, aki a francia ellenállás tagja volt. A tábornoknak küldött leveleit úgy írta alá: „Az Ön hűséges és piszkos ellenállója”.

„Van néhány nagyon szokatlan levelezés Josephine Bakerrel" – fogalmazott az aukció vezetője. „Emellett megvannak azok a kódolt levelek is, amelyeket a tábornok akkor küldött az édesanyjának, amikor az első világháború idején fogva tartották. Még mindig próbáljuk megállapítani, hogy milyen kódot használt és mit mondott” – mondta Aubert, hozzátéve: csak de Gaulle és az édesanyja ismerték a kódot.

De Gaulle-t 1916 márciusában fogták el a németek, és 32 hónapot töltött fogságban. Ezalatt a Vöröskereszten keresztül írt édesanyjának, Jeanne-nek. Ötszöri sikertelen szökési kísérlet után végül 1918 decemberében tért vissza Franciaországba.

1940 júniusában, miután a nácik bevonultak Párizsba, és a kollaboráns Philippe Pétaint a francia rezsim vezetőjének nevezték ki, de Gaulle tábornok Londonba szökött, ahol a franciák harcának folytatását kérte.

Híres felhívásának áthúzásokkal és javításokkal tarkított eredeti kéziratát december 7. és 15. között kiállítják az aukció termeiben. Ezt a történelmi dokumentumot szintén a széfben találták, de nem képezi az aukció tárgyát.

A december 16-án árverésre kerülő 350 tétel között szerepelnek a fiatal Charles de Gaulle 1908-ban írt novellái, gondolkodását, politikai elemzéseit és irodalmi értékeléseit tartalmazó, korábban kiadatlan jegyzetei, és a 1960-as években viselt LIP karórája is.

Az eladásból befolyt összeg egy részét az 1945-ben létrehozott Anne de Gaulle Alapítványnak utalják, amelynek célja a fogyatékkal élők támogatása.

De Gaulle legfiatalabb lánya, Yvonne ugyanis 1928-ban Down-szindrómával született.