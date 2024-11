Az amerikai választások utáni hangulat a kriptovalutákat emelte fel, a bitcoin szerdán először rövid időre 93 000 dollár feletti kereskedést jelentett, abban a reményben, hogy Trump beváltja az iparágnak tett ígéreteit – írta meg a CNBC. Az arany ára közben közel kéthavi mélypontra süllyedt csütörtökön, miközben a dollár tovább erősödik. A sárga fém ára közel 7 százalékot esett a múlt heti választás óta, unciánként 2559,2 dollárra. A New York-i árutőzsdén az arany határidős jegyzései 2567,3 dolláron forogtak.

Az arany ára az európai tőzsdéken az ötödik egymást követő kereskedési napja csökken és nyolcheti mélypontot ért el. A spot jegyzés unciánként 2554,77 dollár 0,63 százalékos csökkenéssel. Itt olvashatja a ma reggeli adatokat >>>

Az arany és az ezüst piacán bekövetkezett hanyatlás a következő néhány hétben is folytatódhat – mondta Maximilian Layton, a Citi szakembere, aki arra is emlékeztetett, hogy az elmúlt év során a nemesfémek rekordokat döntögettek. Kifejtette,

az arany valószínűleg alacsonyabban fog kereskedni, mivel az amerikai részvények az alacsonyabb adók és szabályozások miatt emelkednek.

Donald Trump visszatérése a Fehér Házba rekordmagasságba emelte az amerikai részvényeket. A dollárindex is egy éves csúcsra kúszott fel. Az amerikai dollár emelkedése azt tükrözi, hogy a piacok hogyan árazták be Trump inflációs politikáját, amely elsősorban adócsökkentéseket és vámokat tartalmaz – írta Vivek Dhar, az Ausztrál Commonwealth Bank of Australia szerdai feljegyzésében.

A kripto vágóhíd – vadnyugat vagy az amerikai álom? Donald Trump lett az amerikai elnök, és a bitcoin (BTC) új árfolyam-csúcsra emelkedett. Hurráoptimizmus uralkodott el a kriptotérben, pedig két éve, amikor egy BTC 15 ezer dollárra zuhant, mindenki temette a szektort. Annyi biztos, hosszú utat tett meg a kripto, és még hosszú út áll előtte, amelynek a végét nem látjuk. Nagy az ellenszél, de a történelemben sohasem lehet megakasztani a cunamit. Erről itt írtunk részletesebben >>>

Az arany árfolyamának csökkenése ellenére az elemzők továbbra is optimisták a nemesfémet illetően.

Trump választási győzelme után egyre több találgatás születik a vámjavaslatairól és azok globális gazdaságra gyakorolt ​​lehetséges hatásairól. Az emberek várhatóan továbbra is aranyat és ezüstöt fognak vásárolni, hogy kivédjék az esetlegesen lefelé mutató kockázatokat. A Canaccord Genuity pénzügyi szolgáltató cég szerint a jegybanki arany iránti kereslet, ha nem is nő, de várhatóan erős marad, az amerikai költségvetési kilátások és a növekvő geopolitikai feszültségek miatt.

Rekord mennyiségű aranyat vásároltak a központi bankok 2024 első felében.

Elemzők szerint, ha Trump elnökségének második ciklusa az elsőhöz hasonlóan konfrontatív lesz a barátokkal és az ellenségekkel egyaránt, akkor az arany, mint tartalékeszköz iránti erős nemzetközi kereslet valószínűleg továbbra is fennmarad.

A növekvő amerikai adósság, a geopolitikai feszültségek és a jegybanki kereslet együttesen várhatóan támogatni fogják az arany árának emelkedését – tette hozzá a Canaccord Genuity.