Most először utólag is kopogtathatunk a NAV ajtaján

A tavaly november végén kihirdetett adótörvény-módosítások egyik eredménye, hogy a korábban megszerzett, de az adóhatóság felé be nem jelentett részesedések bejelentése most pótolható. Ezáltal a korábban erről lemaradó cégek is élvezhetik a bejelentett részesedés nyújtotta adóelőnyöket. Szakértővel jártunk utána, ez kinek és miért lehet kedvező.