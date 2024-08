Sas Gardens néven újítják fel az egykori Lejtő utcai sporttelepet. A teniszpályák már most is nyitva állnak a Lejtő utca 28.szám alatt. A strand és a teniszpályák közé egy új fogadóépületet is terveznek a tulajdonosok mélygarázzsal, öltözőkkel és fedett padelpályákkal. A régi főépület pedig egészségügyi, sportrehabilitációs intézményként, valamint szálláshelyként születne újjá – írja a kerületi honlap.

A Németvölgyi üdülő- és strandfürdő annak idején egy kevésbé ismert, de nyilvánosság előtt nyitott kis sziget volt.

A 0,68 hektáros területet a Földművelésügyi Minisztérium létesítette az 1960-as években, és sokáig ez volt az egyetlen jelentős sportközpont és úszómedence a környéken. A Lejtő út és Hegyalja út torkolata felől lefelé, a Korompai utcáig nyúló háromszög alakú terület jelentősen lejt, így a funkciókat teraszosan alakították ki. A területen még áll a kétemeletes épület, amelyben régen büfé, öltözők, étterem és klubhelyiségek voltak.

A terület központjában helyezkedett el annak idején a 25 méter hosszú, 12,4 méter széles úszómedence és egy tekepálya, alább röplabdapályák, a legalsó sávban pedig teniszpályák voltak.

A rendszerváltás után az 1990-es években kisebb felújításokat hajtottak végre, később elhanyagolták a területet. 2001-ben volt a minisztérium tulajdonában, ekkor kezdődött a terület elhanyagolása és terület használati jogát megkapta a Sportfolió Kht.

A sportterület 2006-ban a XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonába került. A leromlott állapotú épület felújítása azonban minimum egymilliárd forintba került volna, ezért 2012-ben az önkormányzat elhatározta a terület elidegenítését, de ez 2021-ig nem sikerült. Ekkor az ingatlan értéke már elérte a 850 millió forintot. Az eladás ellen lakossági tiltakozás is szerveződött, de végül a telek a Clivus Projekt Zrt. és a Pannon-Work Zrt. tulajdonába került.