Bő három hónap alatt 1400-zal nőtt a műtéti beavatkozásra legalább 60 napig várakozni kényszerülők száma: január elején még 26 255-en szerepeltek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) várólista-nyilvántartásában, ez a szám április közepén már 27 656. A növekmény 5,3 százalékos – írja a Magyar Hang.

A legtöbben, 11 867-en térdprotézisműtétre várnak több mint két hónapja, szemben a januári számmal, amikor „csak” 11 300-an szerepeltek az előjegyzési listán. Az előjegyzéskor várható várakozási idő e téren országos átlagban 225 nap, de a legrosszabb a helyzet a Nyugat-Dunántúlon, ahol 392 nap.

A szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban például 439 napot, a soproni Erzsébet Oktatókórházban pedig 539 napot kell várni egy ilyen beavatkozásra. De országszerte rossz a helyzet: Orosházán 668 nap, Kaposváron 554 nap, Esztergomban 534 nap, Egerben 459 nap, Nyíregyházán pedig 438 nap az átlagos várakozási idő.

Negyed év alatt több százzal nőtt az új csípőprotézisre várók száma is: januárban még 6200-an, most 6581-en szerepelnek a NEAK összesítésében. Az átlagos várakozási idő 111 nap. E téren is a nyugat-dunántúli régió áll a legrosszabbul (átlag 195 nap), Győrben 234 napos, Sopronban 360 napos a várakozási idő. Némileg javult viszont a helyzet a szaruhártyaműtétek esetében: a várakozási idő 412 nap, ami 50 nappal kevesebb, mint év elején. Ezt a beavatkozást egyébként Magyarországon egy intézmény, a Semmelweis Egyetemen végzi.

Az egészségbiztosítási alapkezelő összesítésében szereplő számok valószínűleg csak a jéghegy csúcsát mutatják, a műtéti előjegyzésekben vélhetően jóval többen szerepelhetnek. Legalábbis erre utal, hogy Kiss Zsolt, az NEAK főigazgatója a Magyar Kórházszövetség tavaly novemberi konferencián arról beszélt, hogy akkor összesen 41 500-an vártak műtéti beavatkozásra és közülük 23 ezren hatvan napnál hosszabb ideje.