Komoly mérföldkőhöz érkezett az év végén tiltakozást lefolytató fuvarozók ügye: a korábban bejelentett útdíjemelések visszavonásáról és újabb tárgyalásokról állapodott meg Lázár János minisztériuma a fuvarozói és szakmai érdekképviseleti szervezetekkel – írja a Világgazdaság, konstruktívnak nevezve a szerdai egyeztetést.

Az érdekképviseleti szervek a tárgyalásokon arra hivatkoztak, hogy az eredetileg március elsején hatályba lépő, 35 százalékos útdíjemelés terhét a hazai vállalkozások nem tudnák kigazdálkodni.

Az Építési és Közlekedési Minisztériumot vezető Lázár János kezdeményezte az egyeztetések folytatását, február 15-ig pedig új javaslat kidolgozását kérte az állami és érdekképviseleti szervek együttműködésével.

Egyébiránt a tárca már egyeztetett a december végi fuvaros tüntetés résztvevőivel is, amikor is az általuk megfogalmazott 12 pont került terítékre. Orosz Tibor, a megmozdulások szervezője szerint a találkozón „valódi szakmai egyeztetés indult el”, ugyanakkor árnyalta is a képet:

„amennyiben nem közelednek az álláspontok, még mindig ott lebeghet egy újabb kamionos demonstráció lehetősége”.

– jelezte a Magyar Független Fuvarozók Egyesületének (MFFE) vezetője.

Emlékezetes, az útdíjemelés miatti tüntetésre december 22-én békés demonstráció formájában kerítettek sort az M3-as autópálya bevezető szakaszán. Ezt követően indultak be a kormány és az érintett fuvarozók közti egyeztetések.