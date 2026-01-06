Az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményben tudatta: ma Lázár János képviseletében Csepreghy Nándor miniszterhelyettes folytatta a fuvarozói képviseletekkel zajló egyeztetéseket. A minisztérium célja egy új keretrendszer felépítése, amely egyszerre veszi figyelembe a hazai fuvarozók és annak a hárommillió embernek az érdekeit, akik az alsóbbrendű utak közelében élnek.

Azt írják, hogy az egyeztetésen a felek részletesen átbeszélték a fuvarozók 12 pontos javaslatcsomagját, és több vállalást is tettek:

Jövő héttől az ágazati szervezetekkel (Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete és NiT Hungary) folytatandó találkozókra az Orosz Tibor által alapított Magyar Független Fuvarozók Egyesülete (MFFE) is teljes jogú meghívást kap,

a fuvarozói érdekképviseletek és az ÉKM 2025. december 19-én aláírt megállapodása március 1-ig elegendő teret ad a vitatott kérdések rendezésére. A legfontosabb cél, hogy a magyar fuvarozók ne kerülhessenek versenyhátrányba a külföldi konkurenciához képest.

Az MFFE kezdeményezte a bírságolási moratórium bevezetését március 1-ig, továbbá a bírságolási gyakorlat megváltoztatását, különös hangsúllyal a hazai utakon szabálytalankodó külföldi kamionokra,

a jövő heti egyeztetésen részt vesznek majd az útdíjszedő társaság, valamint az ellenőrzést végző társhatóságok (ORFK, NAV) képviselői is.

Az ÉKM kiemeli, hogy a jövőben a tárca és az ágazati szervezetek közösen adnak tájékoztatást a tárgyalások előrehaladásáról.