Tizenegy embert kellett szerda délelőtt kórházba szállítani, mert mérgező gázt lélegeztek be. A HVG szerint gyerekek is tartózkodtak a helyszínen, ők azonban nem lélegezték be a klórgázt.

Németh Gábor, a létesítményt üzemeltető Vasivíz Zrt. műszaki igazgatója a városi televíziónak azt mondta, hogy az épület mellett található, szabadtéri uszodatechnológiát alkalmazva egy olyan tartályba fejtették át sósavat, amely korábban kis mennyiségű hipót tartalmazott. A két vegyszer így reakcióba lépett egymásba, a képződött klórgáz pedig az épület légtechnikai berendezésén keresztül az uszoda légterébe jutott.

A gázszivárgást észlelve az épületet azonnal kiürítették, a katasztrófavédelem, a rendőrség és a mentők is a helyszínre vonultak. A vendégek és az uszoda dolgozói közül addigra már többen légzési nehézségekre és torokkaparásra panaszkodtak..

Az ügyvezető szerint egy óvodai csoport is az uszodában volt, közülük azonban senki nem lélegezte be a klórgázt. A 11 kórházba szállított felnőtt közül senkinek az állapota nem volt súlyos.

Az épületet átszellőztették, csütörtöktől újra fogadja a vendégeket.