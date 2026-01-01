A Himnuszt követően Sulyok Tamás a magyar űrhajóssal egyetemben fejezte ki jókívánságait a 2026-os évre a magyaroknak és a nemzet egészének, és hívta fel a figyelmet az összetartozás erejére.

Az államfő újévi beszédében azt hangsúlyozta, álljunk rá mindannyian az összetartozás örömére. Keressük egymásban a jót, és a többi közt békességet kívánt.

Szavai szerint sokszor kudarcaink segítenek hozzá minket a sikerekhez. Az államfő azt mondta, ne féljük kívánni és akarni a jót másoknak és magunknak is.

Ne feledjük az ősi hagyományok üzenetét: mi, emberek csakis együtt vagyunk képesek igazán nagy dolgokra, egymástól elválasztva a lét csak dadog

– fogalmazott Sulyok Tamás, aki szerint fontos, hogy fedezzük fel az utakat a természet minden szépségéhez, s óvjuk meg világunkat utódaink javára.

Minden magyarnak és embernek tolmácsolta további jókívánságait. Úgy fogalmazott, a meleg szív és a józan egyetértés erejével gyarapodjunk. Vidámság és jókedv töltse meg napjainkat. A fiatalok találják meg boldogságukat, és egyúttal sok új élet születését kívánta. Az élet fontos üzenetének keresését kívánta az idősebbeknek.

Világsikerű díjazottakat kívánt továbbra is, és magyarságunk megélésének örömét.

Kapu Tibor megtiszteltetésnek nevezte, hogy a köztársasági elnökkel együtt fejezheti ki jókívánságait, s elmondta, a 2025-ös év élete eddigi legmeghatározóbb időszaka volt.

A kutatóűrhajós azt mondta, „a világűrből nem látszanak a határok, ahogy a szívünkben sem. Hazánk, a gyönyörű Kárpát-medence a világűrből azonban szépen látható”.

Felidézte, amikor néhány hónapja felszállt rakétájával az űrbe, a nemzetközi űrállomásra. Mint elmondta:

Aznap egy ország szíve dobbant egyszerre, tíz percre megálltak a magyarok világszerte.

Magyarként magyar tudományos kísérleteket végezhetett, erre pedig büszke. Úgy látja, a sikerek nem maguktól születnek meg, elhivatottság, szorgalom és több más összetevő kell hozzá. Emlékeztetett, minket évezredeken át formált minket ilyenné a világ, és a 15 millió magyarral való összetartozást emelte ki.

Szeretettel köszöntötte valamennyi magyarlakta nagyvárosban, településen élő honfitársát. Kapu azt húzta alá:

A Föld a nagyobb otthonunk, bárki, aki elhagyta, vissza is tért.

Azt mondta, lássuk meg azt, hogy a bolygónkból csak egy van. Arról, hogy mit hoz 2026, azt hangsúlyozta, bármi legyen is, mindig felkel másnap a nap. Bizalommal és reménnyel tekintsünk előre az újévre, majd pedig boldog, békés és sikerekben gazdag új évet kívánt.

2026 hozza el a békét egész Európának

– vette vissza a szót zárásként a köztársasági elnök.

Ismert, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szintén előrevetítette, saját újévi beszéddel készül, melyben számos történelmi utalást is elhelyezett.