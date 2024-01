ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Közleményük szerint a Rossmann most bejelentett beruházása Üllőn valósul meg, ahol a vállalat jelenleg is üzemel. A helyszín kiválasztásánál figyelembe vették a településen és annak közelében élő kollégák nagy arányát, valamint a helyi önkormányzattal meglévő jó kapcsolatot is – írja az Index.

„A Rossmann számára a tervezés során kiemelten fontos szempont volt, hogy minél több zöldterület maradjon a telken. Összesen több mint 100 fa és 5000 cserje telepítésével kalkulálunk. Az új központ a legmodernebb fenntarthatósági követelményeknek fog megfelelni, a tetőre napelemek kerülnek, a fűtés az irodában és a raktár egy részén is hőszivattyús rendszerrel valósul meg, a parkolókban pedig elektromos autók töltésére is lehetőség lesz” – mondta el Farkas András, az épületberuházás projektvezetője.

Nagyon örülünk, hogy a többéves tervezési folyamatot követően, egy összetett tender végén aláírtuk a szerződéseket. A tervezésnél külön szempont volt, hogy több bővítési lehetőség is megjelenjen, ezzel segítve boltjaink és webshopunk fejlődését

– tette hozzá Szuchy Csaba, a technológiai tervezésért és a beszállító kiválasztásáért is felelős logisztikai vezető.

Az összesen 32 ezer négyzetméteres komplexumban helyet kap majd az egész országot ellátó raktárbázis, egy modern iroda, és épül egy hatalmas konyha és étkező is. A mintegy 6 milliárd forint értékű technológiai beruházás a Rossmann önálló pénzügyi eredményéből valósul meg. A projekt fejlesztője a Panattoni Hungary Development Kft., a komplexum tulajdonosa az OTP Ingatlanbefektetési Alap lesz.

A földmunkák 2024 januárjában indulnak. Az átadást 2025 végére, a költözést 2026 elejére tervezi a Rossmann.