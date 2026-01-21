Egészen új jellegű csaló üzenetekkel próbálják rászedni potenciális áldozataikat, a hamis emailek már a Gmailen terjednek egy nemrégiben bevezetett új funkció miatt. A Forbes emlékeztet, a Google a közelmúltban lehetővé tette a Gmail-felhasználók számára, hogy megváltoztassák elsődleges email címüket, ami a szolgáltatás húszéves történetében először fordul elő.

Ez fontos lehetőség a digitális lábnyom frissítésére, de a szakértők óvatosságra intenek a változtatást illetően.

Az újítással a felhasználók 12 havonta egyszer, összesen legfeljebb háromszor változtathatják meg e-mail címüket. A szakemberek azt tanácsolják, érdemes élni a lehetőséggel, de kizárólag egy kétlépcsős stratégia részeként.

Első lépésként meg kell változtatni a Gmail-címet, majd pedig minden fontos fiókban frissíteni kell az e-mail elérhetőséget az új címre.

Ezzel a régi cím csak a ritkán használt fiókokhoz és az adatbázisokhoz marad kapcsolva, csökkentve a kéretlen levelek, valamint csalási kísérletek számát.

Noha a Google általában hatékonyan szűri a kéretlen spam és csaló leveleket, a védelem nem mindig tökéletes. Szakértők nem bánnák, ha a Google a már beígért, de még nem bevezetett, úgynevezett védett email funkciót is elérhetővé tenné, ami ideiglenes, eldobható email címek használatához lenne hasznos.

Az e-mail cím megváltoztatásának opciója fokozatosan válik elérhetővé minden felhasználó számára, így nem kell aggódni, ha valaki még nem látja ezt a lehetőséget a beállításaiban Google közleménye – áll a Google közleményében.

Az online csalók ebben a sérülékeny helyzetben csapnak le: hamis címváltoztatás-megerősítő emaileket küldenek, melyek megkerülik a spamszűrőket, mert rendszerüzenetnek tűnnek. Bár AI-generáltak, egyúttal személyre szabott üzenetek, így olykor annyira meggyőzőek, hogy nehéz megkülönböztetni őket a valódi értesítésektől.

A szakértők nem győzik hangsúlyozni, soha ne jelentkezzünk be Google-fiókjukba semmilyen linkre kattintva, bárki is küldte azt – csak a szokott módon, lehetőleg kétlépcsős hitelesítéssel.