Leginkább a nőket célozza mostanában egy régi-új átverési forma, ami a hatóságok tapasztalatai szerint megdöbbentően sok áldozatot szed, akik jellemzően súlyos pénzügyi veszteségeket szenvednek el.

A közösségi fórumokon terjedő esetek szerint a németeknél több ezer eurót, itthon több tíz- vagy százezer forintot is kicsalnak alkalmanként olyan, magukat jósnak, auragyógyítónak, ördögűzőnek, átokrontónak, hitközvetítőnek nevező személyek, akik nemcsak az interneten, hanem már személyesen is vadásznak a hiszékenyekre.

Vásárlás közben is lecsaphatnak

A módszer tipikus: a túlnyomórészt női elkövetők rászállnak a kipécézett személyekre, internetes üzenetben vagy például parkokban, üzletekben, piacokon, templomokban, illetve kórházakban. A müncheni rendőrség közleménye szerint az áldozatokat olyan emberek közül választják ki, akik életük nehéz szakaszán mennek keresztül, például betegségen, magánéleti vagy munkahelyi válságon, és akik érdeklődnek a manapság divatos spiritualitás, ezotéria iránt.

A módszerek általában hasonlóak: az átverésre kinézett nőket megszólítják és empatikusan beszélgetésbe vonják. Ezzel a csalók rövid idő alatt bizalmi helyzetet teremtenek, majd rátérnek a misztikus szövegelésre, ami szerint például látják, hogy az érintettet „a sötét oldal ejtette fogságba”, ez okozza a nehézségeket az életükben.

Angyalok, rózsaszirmok, szentelt víz a képben

Ezután felajánlják, hogy egy rituálé keretében megszabadítják a pórul járt érdeklődőt a rontástól, amire titoktartást kérnek. Ezeket a találkozókat szenteltvizes palackok, gyógynövények vagy vallási képek kísérik, és az arkangyalok gyakran szerepelnek a beszélgetésekben. De az is előfordul, hogy távgyógyítást ajánlanak: például az áldozatnak egy adott időpontban gyertyát kell gyújtania otthon, vagy rózsaszirmokkal kell fürödnie, miközben a „csodagyógyító” állítólag imádkozik – részletezi a rendőrség.

Nem mondanak összeget, de sokat kapnak

A megtévesztés része, hogy a csalók nem szabnak meg konkrét árat, hanem azt kérdezik, mennyit ér az áldozatnak, hogy megszabadul a tehertől. A hatóság szerint jellemző, hogy mindvégig nagy érzelmi nyomást gyakorolnak, és minél súlyosabb, ősi átkokról beszélnek, annál több pénzt tudnak kicsalni az áldozatokból. Azért tűnnek hitelesnek, mert a taktikájuk több éves tapasztalatukon alapul, míg a mondandójukat aprólékosan begyakorolják.

A nyomozások azt is kiderítették, hogy az elkövetők olyan mértékben képesek manipulálni, hogy az áldozatok a negatív következményektől, vagy a szégyentől való félelem miatt általában eltitkolják a környezetük előtt, hogy belevágtak egy ilyen „kezelésbe”. Ezért rengetegen lehetnek olyanok, akik be sem jelentik, hogy az interneten keresztül vagy személyesen súlyos pénzügyi átverés áldozatai lettek – idézi az Augsburger Allgemeine.