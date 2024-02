Az országos egészségügyi rendszer átalakítása érinti a háziorvosi ügyeleti rendszert is, így február 1-jétől Pomázon is megszűnt a háziorvosi ügyeletet, amely a település mellett ellátta a térség – Pilisborosjenő, Üröm, Budakalász, Csobánka és Pilisszentkereszt – lakosságát is. A szentendrei járásban eddig Pomázon kívül Tahitótfaluban és Szentendrén működött háziorvosi ügyelet, de februártól ez már csak Szentendrén elérhető. Az ügyelet ellátását az Országos Mentőszolgálat vette át.

Az atv.hu szerint az intézkedés általános felháborodást váltott ki az érintett települések lakóiban. Tahitótfalun élő civilek már közel ötezer aláírást gyűjtöttek a megszüntetett háziorvosi ügyelet visszaállítása érdekében.

Pomázon egy háziorvos, Csiba-Tóth Csaba felajánlotta, hogy kiterjesztett rendelkezésre állási időt biztosít: a kötelező állami munkaidő lejárta – 16.00 óra – után igény esetén további 4-6 órán keresztül ellátja a sürgős eseteket.

Ennek azonban a törvényi szabályozás keretén belül is ára van: a lakosság egy bizonyos összeg fejében vehetné igénybe a kényelmi szolgáltatásokat. Ez lenne az úgynevezett pomázi modell, ami a felmérések szerint komoly támogatást élvez a helyiek körében. A feltételes módot az indokolja, hogy – mint azt Leidinger István polgármester az atv.hu-nak elmondta – a háziorvos magánrendelésben nem láthatja el az ügyeletet a jogszabályok alapján.

Tagsági díjat kell fizetnie annak, aki ellátást kér

A polgármester úgy tudja, Csiba-Tóth Csaba ezért egészségklubot szervezne, ahová tagsági díj ellenében lehetne csatlakozni az orvos pedig egészségügyi szolgáltatást nyújtana a kiterjesztett rendelkezési idejében. Leidinger István azt mondta, hogy amennyiben az orvos megszerzi az engedélyt, az önkormányzat biztosítaná a helyszínt, a pomázi orvosi rendelőt, ahol eddig is működött az ügyelet.

Csiba-Tóth Csaba sok tapasztalattal rendelkezik a sürgősségi ellátás terén. Pomázon két éve dolgozik. Az atv.hu megkeresésére elmondta, magánügyeletet 2024. február 1-ig lehetett ellátni, azóta a jogszabály ezt nem engedi, illetve Budapesten még egy ideig igen, de hamarosan ott is megszűnik a lehetőség.

Ezért találta ki az úgynevezett rendelkezési idő kiterjesztését. Ehhez először meg kell szereznie a praxisjogot, ami optimális esetben egy-két hónapot vesz igénybe. Ha ez megvan, akkor a rendelkezési idő kiterjesztésével megoldható a helyiek sürgősségi eseteinek ellátása, az állami rendszerrel párhuzamosan. A finanszírozás megoldására létrehoz egy alapítványt egy egészségklub működtetésére, ami tudná finanszírozni a munkaidejét és költségeit. Az önkormányzat anyagilag támogathatja az alapítványt, és kérheti a lakosság támogatását is, az orvos pedig kiterjeszti a rendelkezésre állási időt.

Gyakorlatilag a helyiek – önkéntes alapon – átalánydíjat fizetnének azért, hogy kényelmi szolgáltatásként, rendelőjükben juthassanak sürgősségi ellátáshoz. A díj nagyságát egyelőre nem akarta elmondani az orvos, ám azt közölte, hogy az egy évre szóló hozzájárulás a töredéke lenne egy magánorvos vizitdíjának, ami sok helyen 35 ezer forint alkalmanként.