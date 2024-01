Perjés Ábel: A háziorvos a maga ura és a betegek szolgája

A statisztikák szerint egy átlagos munkanapon 50 pácienssel kell foglalkozni egy praxisban, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi az alapos és minden igényt kielégítő ellátást. Igaz ez különösen hazánkban, ahol az elhízás, a cukorbetegség, a magas vérnyomás és a mozgásszervi megbetegedések egyaránt népbetegségnek számítanak. Prevencióra, edukációra pedig a rendszer leterheltsége miatt még akkor sincs idő, ha igény lenne rá.

Működik ugyan a központilag szervezett szűrés – egyes daganatos betegségek esetén –, ennek ellenére még mindig kiemelkedően magas az elkerülhető halálesetek száma Magyarországon.

Perjés Ábel szerint nehezen értelmezhető az ügyeleti rendszer átalakítása is, mivel egyrészt eddig is működőképes volt az ellátás, amely most bizonyosan romlani fog, ráadásul sok esetben olyan orvosokat kényszerítének ügyeletbe, akiknek külön megállapodása volt az önkormányzattal arról, hogy ez nem tartozik a feladatai közé. A szakember úgy látja: ugyanazok az orvosok ügyelnek majd továbbra is, legfeljebb rövidebb időben, az átalakítással a korábbi, komplex rendszert szervező és üzemeltető cégeket tudták csak ellehetetleníti.