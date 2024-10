Cikkünk folyamatosan frissül...

Orbán Viktor szerdán reggel hivatalosan is bemutatja a magyar soros uniós elnökség programját Strasbourg-ban. Előtte azonban a kormányfő kedden délután két órás, rendkívüli sajtótájékoztatót tart az Európai Parlamentben. Az Indexnek Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke elmondta, hogy Orbán Viktor mellett a Fidesz EP-képviselője és egyben egyik alelnöke, Gál Kinga foglal majd helyet a pulpituson.

A miniszterelnök a közösségi oldalán még a repülőről jelentkezett be, ahol többek között arról beszélt, hogy a program ismertetése után

lesz egy kis lökdösődés, csihi-puhi, ahogy az lenni szokott.

Orbán Viktor azzal kezdte a sajtótájékoztatót, hogy Magyarország 2011 után immár másodszor tölti be az uniós soros elnökséget. Az első elnökség is válságos időszakban volt, azonban most még ennél is súlyosabb a helyzet az Európai Unióban. Ukrajnában háború dúl, súlyos konfliktusok vannak a Közel-Keleten és Afrikában, a migrációs válság pedig 2015 óta nem látott szinten van, Schengen is veszélyben van.

Ezt követően egy férfi zavarta meg a sajtótájékoztatót, aki azt kiabálta, hogy „mennyiért árulta el a hazát, miniszterelnök úr?”. A biztonságiak ezután gyorsan a földre teperték és kivezették a teremből.

A kormányfő a jelenetre úgy reagált, hogy a magyar politikai kommunikáció nagyon durva, amikor egy politikus azt mondja egy másiknak, hogy gazember, az a magyar kultúrában azt jelenti, hogy nem értek egyet vele. Mint később kiderült, Gyekiczki Márton, a Demokratikus Koalíció önkormányzati képviselője volt az, aki megzavarta a sajtótájékoztatót.

Európának csökken a globális versenyképessége, a miniszterelnök szerint ez a legsúlyosabb kihívás, amellyel az EU jelenleg szembenéz. Magyarország soros elnökként katalizátora szeretne lenni a változásnak, a németek és franciák meg is tudnak oldani problémát, a magyarok csak javaslatot tehetnek. Az európai vállalatok jelenleg fele annyit költenek kutatás-fejlesztésre, mint az amerikaiak, emellett pedig a demográfiai helyzet is rossz.

Orbán Viktor ezért azt javasolja, hogy november 8-án Budapesten az európai vezetők informális ülésén fogadjanak el egy új európai versenyképességi paktumot az európai vezetők.

Ennek a versenyképességi stratégiának a következőek lehetnének az elemei:

adminisztráció csökkentése,

megfizethető energiaárak,

zöld iparpolitika,

belső piac megerősítése,

áruk mozgását korlátozó szabályok felszámolása,

tőkepiaci unió megvalósítása,

konnektivitás növelése.

Ezt követően a migrációról beszélt a kormányfő, amely kapcsán arról beszélt, hogy „mellkasig áll a migrációról szóló politikai viták körüli vérzivatarban”. Meglátása szerint 2015 óta idiótának és gonosznak nevezik őt a nézetei miatt, azonban a végén neki lesz igaza. A jelenlegi menekültügyi rendszer nem működik, mert az erősíti az antiszemitizmust, a homofóbiát és a nők elleni erőszakot. Egységes politika hiányában a tagállamok önállóan próbálják majd kezelni a problémákat, ez azonban előbb-utóbb a schengeni rendszer széteséséhez vezethet.

A miniszterelnök ezért schengeni csúcstalálkozókat fog kezdeményezni, ahol megvitathatnák a határvédelmi kérdéseket.

A bővítés kapcsán úgy fogalmazott a kormányfő a Balkán integrációja nélkül Európa nem lehet teljes, Szerbia nélkül nem lesz sikeres semmilyen bővítés.